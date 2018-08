Etter å ha vært savnet i omlag en måned, ble 20 år gamle Mollie Tibbetts funnet død tirsdag.

Det er ikke offisielt bekreftet at det er Tibbetts som er funnet, men en 24 år gammel mann er siktet for drapet på 20-åringen.

Mollie forsvant en gang mellom kvelden 18. juli, og morgenen 19. juli. Den siste sikre observasjonen var da hun jogget på sin vanlige kveldsrunde 18. juli omkring klokken 19.30.

Dagen etter ble hun meldt savnet, da hun ikke møtte opp på jobb.

Mann siktet

I lang tid var politiet i villrede om hva som hadde skjedd, og foreldrene har kommet med teorier om at datteren kan ha blitt bortført eller ha blitt med noen av fri vilje.

Tirsdag viste det seg derimot at Mollie Tibbetts antakeligvis er drept, etter at politiet fant liket hennes i en maisåker. En 24 år gammel mann, som er siktet for drapet, ledet etterforskerne til stedet hun ble funnet.

Ifølge etterforskere har den siktede forklart at han fulgte etter Mollie mens hun var på joggetur.

En overvåkningsvideo var ifølge politiet essensiell for å å komme i kontakt med den siktede 24-åringen, det melder CBS News. Videoen viser at Tibbetts løper i et område, hvor en bil som kobles til den siktede kjører frem og tilbake flere ganger.

Ukjent motiv

I avhør har den siktede mannen forklart at han parkerte bilen og startet å løpe etter Tibbetts. Motivet for ugjerningen er foreløpig ukjent.

ETTERFORSKER: Spesialagent Rick Rahn informerte under en pressekonferanse tirsdag, at en 24 år gammel mann er siktet for drapet på Mollie Tibbetts. Foto: AP Photo/Charlie Neibergall

– Det ser ut til at han fulgte etter henne. Han har blitt oppmerksom på henne den dagen, og av en eller annen grunn har han valgt å kidnappe henne, sa spesialagent Rick Rahn på en pressekonferanse tirsdag.

Ifølge den siktede truet Mollie med å ringe politiet, noe som førte til at han ble sint og fikk panikk. Deretter hevder han at han ikke husker noe, før han kom til seg selv da han var tilbake i bilen sin.

Obduseres onsdag

24-åringen innså at han hadde Tibbetts i bagasjerommet i bilen sin, da han så en del av øreproppene hennes i fanget sitt.

På dette tidspunktet skal 24-åringen ha båret Tibbetts ut i en nærliggende åker, hvor han la henne fra seg og dekket henne til med maisblader.

Dødsårsaken er foreløpig ukjent, men en obduksjon er planlagt onsdag.

Spesialagent Rick Rahn sier at politiet er svært lei seg på familien til Mollie sine vegne.

– Vi snakket nettopp med familien, og jeg fortalte dem at de har oppdratt en flott datter. Hun var en fantastisk person, sa han tirsdag.