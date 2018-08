Sommer betyr ferietid for mange av oss, men ferien blir ikke alltid helt som forventet.

Hvis man for eksempel blir syk, kan en reiseforsikring være god å ha. Noen forsikringssaker er imidlertid av det mer uvanlige slaget.

Forsikringsselskapet Gjensidige opplyser at de mottar flere saker hvor kunder ber om erstatning fordi hotellet ligger for langt unna strand og sjø, eller mangler basseng.

Enkelte hevder også at vannet er for varmt eller for kaldt, og en kunde ville ha deler av ferien dekket av reiseforsikringen fordi det var for mange støyende barn ved bassenget.

– I tillegg er det hver sommer noen som prøver å få dekket skjønnhetsoperasjoner etter å ha «gått på trynet» og skadet seg. Ofte er det drømmen om en penere nese eller større bryster som lokker, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

– Bygde vepsebol i sexleketøy

Hvert eneste år dukker det opp kuriøse forsikringssaker fra nordmenn på reise. Du husker kanskje elefanten på Sri Lanka som stakk med vesken til en norsk turist?

Men hvordan gikk det egentlig med norske ferierende på sommerferie i år? Det viser seg at selskapene i løpet av sommeren har mottatt flere saker som mange nok vil mene at er litt uvanlige.

Noen historier er også så utrolige at man nesten ikke tror på det man hører.

Gjensidige forteller at de ble kontaktet av en kunde som skrev at «veps bygde bol inni og ødela en gjenstand».

Mest spesielt var det kanskje at gjenstanden var en Womanizer, altså et leketøy for voksne. Kunden måtte klare seg uten økonomisk erstatning fra forsikringsselskapet. Reiseforsikringen dekker nemlig ikke skadeverk utført av insekter ...

Kjøpte feil billetter til danskebåten

Kunden med sexleketøyet er ikke den eneste som ble nektet erstatning.

Noen andre hadde bestilt et rekkehus i ferien, men det viste seg at det var mange løshunder som bråkte til alle døgnets tider på stedet. I tillegg var det katter både på terrassen og inne i huset, ifølge kunden. De syntes at situasjonen var så ubehagelig at de måtte leie et annet sted, og ba om erstatning for dobbeltbooking.

Forsikringsselskapet mener imidlertid at dette er en sak for bookingbyrået.

En annen kunde hadde kjøpt billett til fergen mellom Danmark og Norge. Problemet var bare at vedkommende hadde kjøpt billett for feil vei. Siden dette skjedde midt i sommerrushet, så fikk ikke bilen og familien plass om bord. De måtte derfor kjøpe billett til en senere avgang, og de mente at reiseforsikringen burde dekke dette.

Det gjorde den ikke, for reiseforsikringen dekker ikke tabber.

Men noen ganger fungerer reiseforsikringen, til tross for at saken er av det uvanlige slaget.

En annen kunde var nemlig på båtferie da båten grunnstøtte. Vedkommende skulle skyve den bort fra skjæret, datt ut av båten og ramlet på en hylle under vann. Da personen kom opp av vannet, var de progressive brillene borte. I tillegg hang og slang Rolex-klokka rundt armen med ødelagt glass. Et gullarmbånd fikk også skader, og en gullørering ble mistet. Kunden ble kraftig forslått, men brakk heldigvis ikke noe.

Vedkommende fikk også erstatning fra forsikringsselskapet.

Ungdommer i trøbbel

Forsikringsselskapet Tryg har også flere historier. Norske ungdommer som reiser til Syden for å feste har fått stor oppmerksomhet denne sommeren. I juli ble flere kommende russ pågrepet og arrestert for slåssing, og for å ikke samarbeide med politiet.

Etter russeutskeielsene har også selskapet mottatt en anmeldelse fra et foreldrepar som er indignert på sønnens vegne. Foreldrene mener nemlig at poden har sittet i gresk arrest uten mat og drikke i inntil flere timer, og de truer nå med å saksøke den greske stat og klage dem inn til Menneskerettighetsdomstolen.

Den uheldige russen fikk ingen erstatning fra forsikringsselskapet.

Også norske ungdommer på tur til Bulgaria fikk seg en overraskelse da de besøkte en bar av det mer tvilsomme slaget i sommer. Da regningen for drinkene de hadde bestilt kom, ble de avkrevd et beløp som tilsvarte flere tusen norske kroner. Guttene nektet, men måtte punge ut da opptil flere muskuløse herrer dukket opp og truet med mer håndfast innkrevingsvirksomhet.

– Sørg for å sjekke prislisten på baren før du går inn. Husk også at barer som reklamerer med lettkledde kvinner ofte har et høyere prisnivå enn vanlig, råder kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.

Skulle møte chattevenninne – ble ranet

Enkelte reiser også på tur i håp om å finne kjærligheten. Dette var tilfelle for en mann fra Nord-Norge som ble kjent med en hyggelig ung kvinne fra et afrikansk lang gjennom en chattetjeneste på internett. Han bestilte enveisbillett til landet, og traff sin chattevenninne der.

Men ikke lenge etter ble han ranet og fratatt alle reisepengene sine, har kunden opplyst. Returbillett har han ikke råd til å kjøpe før neste trygdeutbetaling, så i mellomtiden bor han på et relativt kummerlig hotell i påvente av hjemreisen, opplyser selskapet.

Tryg venter nå på en skademelding med beskrivelse av hendelsesforløpet og politianmeldelser, slik at de kan vurdere om vedkommende skal få igjen pengene han ble fraranet.

– Det er ikke alle kvinner man treffer på nettet som nødvendigvis har edle hensikter, særlig ikke de som er langt unna og mye yngre enn deg selv. Vår mann fra Nord-Norge er ikke den første og blir neppe den siste som gjør seg denne erfaringen, sier Irgens.

– Kan ikke forsikre seg mot alt

Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige påpeker at de fleste kravene som kommer inn til selskapet er helt ordinære forsikringskrav. Han anbefaler kundene om å ta kontakt med selskapet dersom de er i tvil om noe dekkes av reiseforsikringen.

– Et godt råd er å i rimelig grad sette seg inn i hva en forsikring dekker. Hvis man er usikker, så er det bedre å ta en telefon for mye enn for lite, så man er sikker på å få det man har krav på, sier han.

Ole Irgens i Tryg tror også at man kan lære noe av forsikringshistoriene.

– Man kan ikke forsikre seg mot alt, og det er heller ikke alt som dekkes av forsikringen. Dersom man er i tvil, skal man alltid kontakte sitt forsikringsselskap. Vi kan ikke love utbetaling, men vi kan uansett gi gode råd om hva man bør gjøre, sier Irgens.