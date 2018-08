3. august fortalte Samantha Skogrand og tidligere skiskytter Emil Hegle Svendsen at de etter planen skal bli foreldre i vinter.

«En fantastisk sommer er over, men jeg og Samantha gleder oss nok enda mer til vinteren... Da blir vi foreldre for første gang.», skrev Hegle Svendsen på Instagram sammen med et bilde av den vordende mor.

Onsdag denne uken avslørte Skogrand kjønnet på direktesendingen til Morgen på Radio 1, der hun er programleder.

Nyheten kom etter at hun i går hadde vært på ultralyd sammen med moren sin og forloveden Hegle Svendsen.

– Jeg venter en gutt, fortalte hun til gratulasjoner fra Siri Kristiansen og Ken Wasenius-Nilsen i studio. Videre spurte hun om hjelp til fine guttenavn.

Paret ble forlovet julen 2016. Bryllupet skulle etter planen arrangeres sommeren 2017, men ble utsatt slik at Hegle Svendsen kunne konsentrere seg fullt og helt om Vinter-OL i Pyeongchang.

Hegle Svendsen la opp som skiskytter etter årets sesong. Da han annonserte at han la opp i vinter, trakk Svendsen særlig frem forloveden Samantha.

– Hun har fått oppleve baksiden med toppidretten og vært veldig, veldig støttende gjennom det. Det har vært utrolig bra. Jeg har vært langt nede, men hun har tatt meg opp igjen, vist meg at jeg fortsatt kan og gitt meg troen på det. Hun har vært fantastisk, sa Hegle Svendsen til TV 2 i vinter.