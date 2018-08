– Jeg tror på Trump og det han vil gjøre for Amerika, sier 57 år gamle Phil Heck fra Ohio.

I likhet med mange andre har han gjort levebrød av å følge Donald Trump rundt i USA. Han selger Donald Trump-suvenirer, og har for lengst mistet tellingen på hvor mange Trump-møter han har vært på.

– Jeg har tro på Trump og det han gjør. Han leverer det han lovet oss, og han hjelper oss med å bli kvitt ubrukelige politikere som aldri gjør noe godt for oss.

West Virginia er blant delstatene som har opplevd best fremgang under Trump. Nysatsing på kull og egenprodusert stål gjør underverker. Når presidenten selv kommer til byen er det svært mange som synes det er stor stas.

En full mann kommer over til Phil for å kjøpe en rød «Make America Great Again»-cap før han skal inn i byens kongressenter for å lytte til presidenten. Han finner aldri pengene, og tusler slukøret videre.

Trumpistene

Utenfor kongressenteret der Trump skal tale står en gruppe på rundt hundre demonstranter. USA er fortsatt et demokrati med rom for motsettende ytringer. Med plakater og slagord skjeller de ut de som skal inn i kongressenteret for å lytte til presidenten.

HAR TROEN: Heck mener Trump leverer det han har lovet, og har troen på den kontroversielle presidenten. Foto: Fredrik Græsvik

En fyr kommer trillende på en tralle med Trump-buttons og caps. Han selger også det konføderale flagget, som mange amerikanere oppfatter som et rasistisk uttrykk. Phil Colwell reiser i likhet med navnebroren Heck rundt og selger Trump-suvenirer.

– Det flagget betyr ingenting, hevder han og tilbyr meg en knallrød «Maga-Cap».

– Han har langt flere støttespillere enn det dere i den løgnaktige pressen påstår, hevder Colwell om Trump.

Jeg slenger ut en form for svar og går videre for å treffe Donald Trumps motstandere.

MYE LØGNER: Phil Colwell er ihuga Trump-supporter, men erkjenner at ikke alt som kommer ut av munnen til Trump er sant. FOTO: Fredrik Græsvik

– Han sier mye dritt som ikke er sant, roper Colwell etter meg for å fortelle at han ikke tror på alt Trump sier. I likhet med mange Trumptilhengere kan han ikke fordra presidentens hatefulle utspill på Twitter.

Trumphaterne

– Donald Trump er en stor fare for verden, sier Steve Hill.

Hill har alltid vært politisk engasjert. Men for første gang i sitt 75 år lange liv har han bestemt seg for å gå ut i gatene for å demonstrere. Foran seg holder han en plakat med en familie kledd opp med gassmasker, i et forsøk på å demonstrere mot presidentens velsignelse av kull som ren energi.

– Dette er personlig. Hvis alle tenker som jeg alltid har gjort, og holder kjeft, så skjer ingenting. Trump er en katastrofe for USA. Vi må si det. Han ødelegger viktige allianser og skryter av diktaturer. Det er stor grunn til bekymring, sier Hill.

Hill har passert 75. Nå snakker han for barn og barnebarn. Og han er bekymret.

– Noe av det verste er kanskje at han sår tvil om den vestlige verdens verdier. Folk blir forvirra. Vi må vise verden at vi ikke liker ham, avslutter Hill.