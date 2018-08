José Mourinho er bookmakernes favoritt til å bli den første manageren som får sparken i Premier League denne sesongen.

Manchester United slet seg til en 2-1-seier mot Leicester i serieåpningen, men gikk på et pinlig 2-3-nederlag mot Brighton i andre serierunde.

Franske L'Equipe hevdet tidligere denne uken at Real Madrids tidligere suksesstrener Zinedine Zidane er interessert i å bli ny hovedtrener i Manchester United dersom Mourinho får sparken.

– En ideell kandidat

Den tidligere Manchester United-profilen Lee Sharpe mener det vil være en god idé å hente Zidane til Old Trafford.

TIL UNITED? Fransk avis hevder Zidane vil til United. Foto: Faksmilie: L'Eqiupe

– Jeg mener at Zidane vil være den ideelle kandidaten. Han har selv spilt på det høyeste nivået, vært manager på det høyeste nivået, og opplevd en enorm suksess både som spiller og trener, sier Sharpe i et intervju med

Og slår fast:

– Han er et stort nok navn til å takle presset og det enorme forventningpresset som følger ved å være manager i en så stor klubb som Manchester United. Jeg mener at han passer perfekt, konkluderer han.

United-kilder: – Ingen kontakt med Zidane

Det er imidlertid lite som tyder på at Lee Sharpe får ønsket om å se Zidane på trenerbenken på Old Trafford i oppfyllelse med det første.

Flere engelske aviser, deriblant The Daily Mail, siterer sentrale United-kilder på at José Mourinho har styrets fulle støtte, og konkluderer med at klubben ikke har noen som helst planer om å erstatte portugiseren.

– Det har overhodet ikke vært noe kontakt med Zidane, sier en sentral klubbkilde til avisen, og fortsetter:

– Hvorfor skulle Manchester United diskutere Zidane når jobben ikke er tilgjengelig?

Selv om Mourinho har United-styrets fulle støtte, vil presset på manageren øke dersom det blir nederlag mot Mauricio Pochettinos Tottenham mandag.

Mourinho har aldri før overlevd tre sesonger i én og samme klubb, og mange sammenligner nå situasjonen med 55-åringens siste sesong i sitt andre opphold i Chelsea. Det endte som kjent med sparken.

Neville refser Woodward

Den meritterte manageren har imidlertid aldri lagt skjul på at han er svært misfornøyd med at klubbdirektør Ed Woodward ikke frigjorde midler til kjøp av en ny forsvarsspiller før overgangsvinduet stengte i sommer.

Det har den tidligere Manchester United-kapteinen Gary Neville full forståelse for.

– Det har vært smertefullt å følge klubben de siste fem-seks ukene. Dersom Ed Woodward tviler på om Mourinho er rett mann, så burde han gjort noe i januar. Da han ga José Mourinho en kontraktsforlengelse – som mange mente var unødvendig å gjøre midt i sesongen – så er det klart at han nå burde vist sin støtte og gitt penger til kjøp av midtstoppere, slår han fast til