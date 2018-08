En brunbjørn skapte stor oppstandelse da den tirsdag la ut på en vill ferd i et nabolag i byen Miercurea Ciuc i Transylvania i Romania.

Bjørnen skal ha tatt seg inn i flere boliger og skremt vettet av lokalbefolkningen i byen.

En geit måtte også bøte med livet etter å ha krysset veier med det stedsforvirrede rovdyret.

– Bjørnen drepte og spiste en geit og tok seg flere lurer i byen. Vi klarte rett og slett ikke å bli kvitt den, forteller Sandor Petres, en talsmann for de lokale myndighetene ifølge nyhetsbyrået AP.

Tok seg inn i skolegård

Bjørnen lyktes til slutt med å ta seg over et høyt gjerde og inn på skoleområdet på Octavian Goga-skolen, som heldigvis fortsatt var sommerstengt og dermed folketom.

Etter å ha sikret området ble en profesjonell jeger ble sendt til stedet for å sette en stopper for «Ole Brumms» nye bytilværelse.

Bjørnen ble avlivet på stedet. Sandor Petres sier de ikke lyktes med å få tak i noen som i stedet kunne ha bedøvet bjørnen, og måtte handle raskt.

Dyrepassere spist levende

Hendelsen skjer kun to dager etter at to dyrepassere ble spist av en bjørn i en dyrepark i byen Brasov, ikke langt unna.

De to skal ikke ha fulgt sikkerhetsprosedyrene, og entret buret til tross for at bjørnene løp fritt omkring der inne.

Det er anslagsvis mer enn 6000 brunbjørner i Romania.