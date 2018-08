– Det går ikke en dag uten at jeg tenker på det, sier Henry Meier Bårdsen til TV 2.

Han mistet søsteren og svigerbroren i en dødsulykke i Harstad for tre år siden. Det var mange som samlet seg rundt åstedet den skjebnesvangre dagen i 2015.

Istedenfor å hjelpe de skadde, begynte de å filme.

Bårdsens venn Tom Are Salberg var vitne til ulykken, og forteller om foreldre som tok med barna sine nærmere for å ta bilde av hendelsen.

– Folk tenker ikke konsekvens i dag, men folk må begynne å tenke. Man vet ikke hvem man rammer, sier Salberg.

En fare

Ifølge Ola Yttre som er leder i Ambulanseforbundet i Delta, har det i Sverige blitt innført restriksjoner i forhold til filming og foto på skadested og det går mot et lovforbud i vårt naboland.

– Vi bør se om vi skal gå samme veien og vi vil ta dette videre inn til myndighetene, sier Yttre til TV 2.



Han forteller at før var folk nysgjerrige, men ikke så opptatt av å ta bilder og filme så mye som nå. Nå er problemet at det finnes et fotoapparat i nær sagt hver eneste lomme.

– Dessverre ser vi mer og mer at folk strømmer til med telefoner i stedet for å bistå og hjelpe til på skadestedet, sier Yttre.

Han sier det er en fare ved dette, ved at det kan hindre eller forstyrre ambulansearbeidere i å utføre viktig livreddende arbeidet.

– Det danner seg fort kø når folk stimler sammen og det kan fort hindre nødetatene i å komme raskt frem til ulykkesstedet, sier Yttre.

– Kom dere til helvete derifra

Henry Meier Bårdsen tenker mye på ulykken som skjedde for tre år siden. For hans del sitter tanken igjen om at folk er mer skuelystne enn villige til å hjelpe.

PÅRØRENDE: Henry Meier Bårdsen fikk vite om søsterens dødsfall via bilder på nett. Foto: TV 2

– Jeg vet ikke om jeg kan uttale det med ord, men jeg syns ikke det er riktig, sier Bårdsen.

Bårdsens venn Tom Are Salberg mener man burde holde seg unna et åsted om man ikke har noe å bidra med.

– Hvis det er folk som tar seg av ulykken, må man komme seg vekk. Har man ingenting å bidra med, så må man komme seg til helvete derifra, sier Salberg.

Vanskelig for pårørende

Salberg mener det norske folk må huske at det er vanskelig å bli kvitt bildene som lagres på netthinna. Dette gjelder spesielt for de som er pårørende til involverte i ulykken.

– Tror du det hadde vært enklere å komme seg over ulykken hvis du visste at publikum hadde hjulpet istedenfor å ta bilder?

– Ja, kanskje det. Det er ingenting som kan gjøres nå, men jeg vil at andre skal tenke seg om i ettertid. Det er enkelte ting man får i livet som blir der bestandig, sier Bårdsen.

– En borgerplikt å hjelpe

– Hvis du kommer til et ulykkessted, er det en borgerplikt å hjelpe. TV 2 er ikke interessert i å motta tipserbilder som er tatt før man forsikrer seg om at tilstrekkelig hjelp er på plass, fastslår nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække.

Medias rolle er å informere, jevnlig også fra ulykker. Det vil i den sammenheng kunne være viktig å dokumentere fra ulykkesstedet med bilder.

– Vi ønsker derfor tipserbilder, men forventer at de tas på tilstrekkelig avstand, og at man ikke er til hinder for redningsmannskapet, oppfordrer Solbrække.