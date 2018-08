Politiet fikk melding om lekkasjen klokken 19.15 tirsdag kveld.

Det var en maskin som kuttet en gassledning i forbindelse med arbeid på stedet.

Politiet evakuerte tidligere flere boliger etter lekkasjen, men de har nå fått tillatelse til å returnere til hjemmene sine.

De to som er fraktet til sykehus skal være arbeidere som ble eksponert for gassen da ledningen ble kuttet. Det er usikkert hvor lenge de ble eksponert for gassen.

– Det er snakk om naturgass. Det er ikke farlig i seg selv, men er giftig i konsentrert form og lettantennelig, sier operasjonsleder Victor Jensen i Sør-Vest politidistrikt til TV 2.

Politiet vet ikke hvor mange som hittil er evakuert, eller hvor mange boliger som er rammet av evakueringen.

Politiet sendte tidligere ut et CIM-varsel til beboere i en 300-meters omkrets, og har også fysisk gått dør til dør for evakueringen. Beboere ble bedt om å holde avstand og evakuere til Sola Strandhotell.