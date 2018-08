Statens vegvesen har fokus på kontroll av tunge kjøretøyer. Her handler det både om det tekniske, og om sjåførene har alt det formelle i orden.

Mye av arbeidet gjøres ved kontrollstasjonene rundt om i landet.

I dag har Vegvesenet hatt kontroll ved Sandmoen kontrollstasjon, som ligger på Heimdal sør for Trondheim.

Mye var galt

Kontrollen var skiltet på en måte som skulle det gjør umulig for tungtransport å ikke skjønne hva som foregikk. Likevel valgte et vogntog på vei nordover å bare suse forbi kontrollen.

Polsk vogntog unnlot å stanse for kontroll på Sandmoen, men ble innhentet, skriver Statens vegvesen Trøndelag, på Twitter.

Det vogntoget ble hentet tilbake til kontrollplassen, viste det seg snart at det nok var gode grunner til at sjåføren ikke ville stoppe. Her var det nemlig mye galt:

Fire bremseskiver var utslitt og må skiftes. Kontrollen endte med at føreren ble anmeldt. Foto_ Statens vegvesen.

Føreren ble anmeldt

På grunn av varmgang i hjullager og punktering på 1. aksel på tilhengeren, kjørte fører med løftet aksling. Kr. 13700 i overlastgebyr, forteller Vegvesenet.

I tillegg viste det seg at fire bremseskiver var utslitt, og måtte byttes før videre kjøring. Det endte med av vogntoget fikk hjullås, føreren ble anmeldt og ilagt bruksforbud.

– Gebyret må betales av hans arbeidsgiver og kjøretøyet må settes i lovlig stand før vi slipper han tilbake på veien. I tillegg blir dette en sak for politiet, sier Jan Ivar Moen som fagleder for Utekontrollen hos Statens Vegvesen, Trøndelag, til Adresseavisen som først omtalte hendelsen.

