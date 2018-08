Martin Ødegaard signerte tirsdag på en låneavtale med nederlandske Vitesse frem til 30. juni 2019.

Vitesse trenes av Leonid Slutskij, som har en fortid som landslagssjef for Russland og hovedtrener i CSKA Moskva og engelske Hull City.

​Se hva Ødegaard sa om overgangen til Vitesses hjemmeside øverst!

Russeren har tidligere vært tydelig på hvordan han ønsker å bruke nordmannen.

– Jeg ser etter en kreativ nummer 10. En med god pasningsfot, som har blikk for spillet, og som kan score. Ødegaard er en fantastisk spiller i den posisjonen. Han har alt du trenger for å passe inn i den rollen, sa Slutskij ifølge .

Pedersen: – En klubb med ambisjoner

Marcus Pedersen er trygg på at Martin Ødegaard har gjort et godt valg ved å gå til gamleklubben Vitesse. Godset-spilleren skryter av både klubben og byen Arnhem.

SPILTE FOR VITESSE: Godset-spiss Marcus Pedersen. Foto: Roald, Berit

– Vitesse er en stor klubb som er blitt drevet godt over en lengre periode. Den har fått spillere til Premier League og diverse andre store ligaer. Det er absolutt en klubb det går an å lykkes i, sier han til NTB.

– Det er en klubb med ambisjoner. Jeg vet de sikter litt høyere enn det de har greid de siste årene. I tillegg er de pengesterke og har alt av fasiliteter som er nytt. Du får alt du trenger der, fortsetter Marcus Pedersen.

Strømsgodset-profilen er også klar på at Ødegaards nye arbeidsgiver er flink til å ta vare på unge spillere. Det finnes imidlertid et «men».

– Det er tøft, for Vitesse er en klubb som henter gode spillere. De har et godt samarbeid med Chelsea. Det gjør det ikke så lett for unge spillere, men de er flinke, sier Pedersen.

– Et ganske likt nivå

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener Ødegaard det ikke er overraskende at Ødegaard ble sendt på nok et utlån.

Fotball-ekspert Jesper Mathisen i TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

– Det var veldig lite overraskende at han ble leid ut igjen. Det lå i kortene. Det ble spekulert i andre ligaer, men nå kommer han til Vitesse hvor han får spille fotball hver eneste uke. Vitesse er en klubb som endte rett under Heerenveen, og som er på et ganske likt nivå, oppsummerer Mathisen, som tror Ødegaard får sjansen til å blomstre i sin nye klubb.

– Han er fortsatt den mest spennende spilleren vi har i Norge, selv om det ikke har tatt helt av som vi trodde for et par år siden. Han er fortsatt en fantastisk spiller som vil vise seg frem både ute i Europa og for det norske landslaget, konkluderer han.

Flere medier har de siste dagene meldt at det sto mellom de nederlandske klubbene Vitesse og Heerenveen, men også Aston Villa og Derby i den engelske mesterskapsserien var nevnt som mulige stoppesteder for Ødegaard.

– De har gjort en grundig jobb

Mathisen tror valget av sin nøye klubb var nøye gjennomtenkt.

– Jeg har tror både Ødegaard, faren og hans rådgivere har gjort et grundig forbarbeid. Dessuten kjenner Ødegaard ligaen godt. Han kjenner språket og kan spasere seg rett inn i sin nye klubb. Han trives i Nederland, og nå slipper han alt styret som følger med om han hadde valgt en annen liga, poenterer Mathisen.

Martin Ødegaards kontrakt med Real Madrid løper fram til 2021. Den spanske storavisen Marca skrev tidligere i august at hovedstadsklubbens nye trener Julen Lopetegui liker Ødegaard og skal være villig til å gi ham tid til å blomstre.

– Ødegaard er ikke en dyr spiller for Real Madrid med tanke på den summen de har betalt for ham. De har tålmodigheten med ham, og derfor blir han leid ut igjen. Men det å spille seg inn på verdens beste klubblag akkurat i dag ser vanskelig ut, understreker Mathisen.

– For tidlig å felle en dom

Eksperten minner om at Ødegaard fremdeles bare er 19 år, selv om de fleste fotballinteresserte har hørt om unggutten i årevis allerede.

– Han er bare 19 år, og har fortsatt god tid. Det er alt for tidlig å felle en dom over karrieren hans nå. Jeg er sikker på at Ødegaard vil spille en stor rolle for det norske landslaget i Nations League fremover, og jeg har fortsatt veldig stor tro på gutten, konstaterer Jesper Mathisen.

Vitesse ligger på tredjeplass i den nederlandske æresdivisjonen etter to serierunder. Fire poeng er fasiten. Kommende søndag er det bortekamp mot serieleder AZ Alkmaar, som har tre nordmenn i stallen.