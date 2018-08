– Venstre åpner ikke for at Finnmark kan stå som eget fylke. Det jeg derimot er krystallklar på i dag, er at jeg spør hva som er konsekvensene hvis Stortinget skulle snu i det de har vedtatt to ganger tidligere, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson André N. Skjelstad, og kommer med en klar advarsel til finnmarkingene:

– Så ville det være slik at Finnmark ikke kan påregne seg de samme type oppgaver som resten av landet som får det siden de er innenfor regionreformen.

– Skaper ikke denne løsningen bare enda mer usikkerhet rundt kommunereformen?

– Jeg er bare tydelig på hva som blir konsekvensene hvis Finnmark ikke blir med og at det ikke blir gjennomført den sammenslåing som Venstre også kommer til stemme for når den kommer tilbake til Stortinget en gang til, for det er varslet, sier han.

– Vi kommer til å stemme for det vi har ment hele tiden, men hvis Stortinget skulle finne på å snu, så må det være konsekvensen at vi gjør en vurdering i forhold til det såkalte generalistprinsippet.

Generalistprinsippet innebærer at alle fylker skal ha de samme oppgavene.

Saken ble først omtalt av Aftenposten.​

Den fastlåste prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms til en ny region ble mandag satt på pause av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Hun vil avvente Stortingets behandling når Senterpartiet i høst foreslår at Finnmark og Troms får fortsette som selvstendige fylker.