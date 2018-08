Mino Raiola gikk tirsdag rett i strupen på Paul Scholes etter at hans klient Paul Pogba fikk det glatte lag av Manchester United-legenden.

– Paul Scholes burde blitt sportsdirektør og rådet Woodward til å selge Pogba. Ville hatt søvnløse netter for å finne en ny klubb til Pogba, skrev den omstridte agenten blant annet syrlig på Twitter – vel vitende om at uttalelsene ville skape overskrifter verden rundt og enda mer uro rundt fremtiden til Paul Pogba.

– Ikke plass til dem begge

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller tolker de kraftige uttalelsene fra Mino Raiola som nok et tegn på forholdet mellom Pogba og manager José Mourinho har brutt sammen. Han tror én av dem kommer til å forlate klubben.

– Jeg tror ikke det er plass til både Mourinho og Pogba på Old Trafford. Vi så mellom linjene gjennom sommeren og vi ser nå at de ikke er veldig glad i hverandre. Mourinho ga ham kapteinsbindet, og det virket litt desperat og kanskje et forsøk på å male over et forhold som er i stykker og ikke kan bli gjenopprettet, mener Simen Stamsø-Møller.

Han spår imidlertid at Pogba er den som kommer til å bli værende av de to på Old Trafford.

– I utgangspunktet er manageren viktigere enn stjernespilleren. Mitt inntrykk er at folk i United er mer glad i Pogba enn Mourinho akkurat nå. Det er harmoni hos rivalene, men Mourinho skaper alt annet enn harmoni. Med sin splitt-og-hersk-retorikk skaper José Mourinho dårlig stemning. Det gjør ikke Pogba, han er en som alle er glad i. Så mest sannsynlig tror jeg Pogba blir, og at Mourinho forsvinner om ikke altfor lenge, slår han fast.

– Synd og skam at det er så mye kaos

Stamsø-Møller reagerer kraftig på uttalelsene fra Pogbas agent.

– Jeg synes det er synd og skam at det er så mye kaos rundt en flott klubb som Manchester United. Men jeg er ikke overrasket over uttalelsene fra Raiola, som er en av de mest kontroversielle agentene i fotball-verdenen. Men at han ikke forstår at det bare skaper negativ publisitet. Pogba har nettopp vunnet VM, og spilt én dårlig kamp, så slike kommentarer er helt unødvendige. Jeg begriper ikke at agenten er så triggerhappy og kommer med slike ord basert på én kommentator så tidlig i sesongen. Det er utrolig rart, sier Stamsø-Møller til TV 2 Sporten.

Eksperten mener Raiolas angrep på Scholes bare skader Pogbas posisjon på Old Trafford.

– Sånne type meldinger skader Pogba. Det gjør ikke livet enklere for ham. Scholes er en mye større figur enn Pogba er og kommer til å bli i United, sier han.

– Bråket vil bare bli verre

Stamsø-Møller er ikke imponert over det Pogba har levert etter at han vendte tilbake til Old Trafford i 2016.

– Pogba har vist seg å være veldig ujevn. Han har et veldig høyt toppnivå, men samtidig et fantastisk lavt bunnivå. Det er rart at en så god fotballspiller kan spille så mange dårlige kamper, poengterer han.

Han tror ikke Pogba-bråket vil roe seg med det første.

– Jeg tror ikke det blir ro rundt Pogba. Det kommer til å bli verre. Akkurat nå er det ikke krise i United, men at agenten går så kraftig ut tidlig i sesongen tyder ikke på at ting vil bli roligere. Jeg frykter rett og slett fullstendig kaos i Manchester United. Det er tegn på kaos, selv om det ikke er helt krise enda. Det er imidlertid tidlige tegn på en liten krise, konkluder TV 2-eksperten.

United-fansen reagerer kraftig

Uttalelsene fra Mino Raiola har skapt harme også blant Manchester Uniteds supportere. Ansvarlig redaktør i United.no, Dag Langerød, oppfordrer nå Manchester Uniteds klubbledelse til å ta affære for å hindre at Pogba-uroen fortsetter.

– At han etter Brighton-kampen sa at han ikke stilte til kamp med rett holdning, er noe av det verste jeg har hørt noensinne fra en United-spiller om en kamp, og tirsdagens Mino Raiola-utspill er bare enda et forsøk på skape en kløft mellom United/fansen og Pogba-leiren. Nå må United reagere, skriver ansvarlig Dag Langerød i en kommentar hos Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubbs offisielle nettsted