Med Therese Johaug på vei tilbake i skisporet har svenske Charlotte Kalla lagt seg i hardtrening – og det vises.

En video den svenske skidronningen har publisert på Instagram har vekket oppsikt – mye på grunn av hennes tydelige muskler.

– Kroppen hennes er nesten i klasse med Marit Bjørgens, skriver finske Iltalehti om treningsvideoen.

Det er en sammenligning som Kalla fysiske trener, Stefan Thomson, med bakgrunn fra blant annet svensk ishockey, ikke syns er helt ute.

– Det finnes likheter mellom dem. De er ganske muskuløse for å være skiløpere. En del jenter har mer anlegg for det, og da skal man utnytte det på best mulig måte, sier Thomson til Expressen.

MUSKLER: Marit Bjørgen. Her under sesongoppkjøringen 2017. Foto: Hagen, Fredrik

Også i kommentarfeltet er det mange som kommer med beundrende ord.

– Armene dine er syke!

– Du ser enormt sterk ut!

– Fy søren, hvor trent du er!

Videoen du kan se øverst, viser Charlotte Kalla gjøre en av sine favoritt bevegelighetsøvelser.

Villet utvikling

Og utviklingen er alt annet enn tifeldig, avslører Kallas trener.

– Vi forsøker å finne nye veier, for å ta noen nye steg, men vi syns vi har truffet de siste årene. Dette er mer ett forsøk på å spisse noen deler ytterligere. Å forsøke å krydre det litt, sier Thomson.

En større muskelmasse kan gi mer kraft, men det kan også gjøre det tyngre å gå – spesielt i motbakker.

– Det er en krevende balansegang. Man skal ha med kroppen rundt løypen. Å være for muskuløs kan virke mot sin hensikt, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

– Men dette har de nok kontroll på. Det kan være at hun ser mer muskuløs ut fordi hun er slankere, altså har mindre fett, eller at lyset er slik at det gir klare konturer.

Teamet rundt Kalla er obs på utfordringene.

STJERNER: Therese Johaug og Charlotte Kalla sammen før Lysebotn opp. Foto: Carina Johansen

– Det er viktig ikke å bli for tunge. Vi er ganske nøye med å følge med at hektoene sitter på riktig plass. Det finnes hjelpemidler for å måle slikt. Det er veldig følsomt å styre treningen, men styrketrening er en ganske liten del av en skiløpers trening. Gjør man det på rett måte ser jeg ingen risiko for at man blir for stor.

TV 2s ekspert påpeker at det kan være vel så farlig å være for tynn, spesielt i den harde treningsperioden nå om sommeren.

– Det er kanskje vel så risikabelt. At man rett og slett blir for tynn i perioder der kroppen har stor treningsbelastning. Da er det større risiko for sykdom og overbelastningssmell, sier Skinstad og peker blant annet på at Petter Northug har fått erfare dette.

Selv har Charlotte Kalla tidligere snakket ut om sin takknemlighet for samarbeidet med Thomson.

– Hjelpen hans har betydd utrolig mye. Det føles som om vårt samarbeid har utviklet seg år for år, har Kalla sagt.

Skremmeskudd fra Johaug

Den svenske skistjernen har konkurrert i Norge i sommer, og det har nok vært en vekker for. Therese Johaug er tilbake.

I Lysebotn opp ble Kalla nummer to, men nærmere to minutter bak det norske skiesset.

Petter Soleng Skinstad skrev allerede i mai at det var bare å trene for Kalla.

– Det virker som om hun absolutt har tatt utfordringen på strak arm, og at hun er klar for å ta opp kampen, sier eksperten nå.

– Kan hun egentlig ta opp kampen med Johaug?

– Charlotte Kalla har et veldig, veldig høyt maksnivå. Siden hun slo gjennom i Tour de Ski for 10-12 år siden, så har hun enkeltrenn helt oppe i klasse med Therese, Marit og Justyna Kowalczyk. Utfordringen hennes er å gå gode renn over en hel sesong. Hun har bare 12 verdenscupseirer. Det er like mange som Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg. Det betyr at hun ikke vinner skirenn altfor ofte, sammenlignet med Johaug (41 verdenscupseirer) og Bjørgen (114).



– Jeg forventer å se hun helt på nivå med Johaug i enkeltrenn. Jeg blir positivt overrasket om hun klarer å holde det samme høye, jevne nivået som Therese kommer til å. Hun kommer til å gå enkelte gode verdenscuprenn, men være helt i toppen i VM i Seefeld. Charlotte Kalla er en mesterskapsløper av rang.