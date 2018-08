En hører stadig oftere om trafikkulykker hvor personer som dukker opp er mest opptatt av å ta bilder eller filme vrak og skadde.

Mandag skjedde det igjen. På Askøy i Hordaland mistet en 80 år gammel sjåfør kontrollen over bilen i en 90 graders sving.

En kraftig smell førte til alvorlig personskade, og sjåføren ligger fremdeles alvorlig skadd på Haukeland universitetssykehus.

Tok bilder tett på vraket

– Rett her borte lå vraket med sjåføren fastklemt. Vi registerte tidlig at det var mye folk i området, flere tok bilder ganske tett opp i bilen, forklarer Sveinung Sivertsen, leder for beredskapsavdelingen ved Askøy Brann og Redning.

– Er dette et økende problem?

– Ja, det er noe vi har sett mye mer av de siste årene, forklarer Sivertsen.

Han mener man primært skal sikre skadestedet, hindre nye ulykker, varsle og drive livreddende førstehjelp.

– Det vi ikke ønsker er at det første du gjør er å ta bilder. Bruk heller telefonen til å varsle, oppfordrer beredsskapslederen.



– Strømmer til

– Dessverre ser vi mer og mer at folk strømmer til med telefoner i stedet for å bistå og hjelpe til på skadestedet, sier Ola Yttre, som er leder i Ambulanseforbundet i Delta.

Han forteller at før var folk nysgjerrige, men ikke så opptatt av å ta bilder og filme så mye som nå. Nå er problemet at det finnes et fotoapparat i nær sagt hver eneste lomme.

– Det er en fare ved dette. Det kan hindre eller forstyrre oss i å utføre viktig livreddende arbeidet. Det danner seg fort kø når folk stimler sammen og det kan fort hindre nødetatene i å komme raskt frem til ulykkesstedet, sier Yttre til TV 2.

– Bør vurdere lovforbud

Sverige har innført restriksjoner i forhold til filming og foto på skadested og det går mot et lovforbud i vårt naboland, ifølge Yttre.

– Vi bør se om vi skal gå samme veien og vi vil ta dette videre inn til myndighetene, sier Yttre til TV 2.

– En borgerplikt å hjelpe

– Hvis du kommer til et ulykkessted, er det en borgerplikt å hjelpe. TV 2 er ikke interessert i å motta tipserbilder som er tatt før man forsikrer seg om at tilstrekkelig hjelp er på plass, fastslår nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække.



Medias rolle er å informere, jevnlig også fra ulykker. Det vil i den sammenheng kunne være viktig å dokumentere fra ulykkesstedet med bilder.

– Vi ønsker derfor tipserbilder, men forventer at de tas på tilstrekkelig avstand, og at man ikke er til hinder for redningsmannskapet, oppfordrer Solbrække.