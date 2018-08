Ifølge det amerikanske teknologiselskapet har en gruppe knyttet til den russiske regjeringen etablert falske internettdomener.

Domenene skulle se ut som om de tilhørte to amerikanske konservative organisasjoner, Hudson Institute og International Republican Institute.

Tre andre falske domener var laget for å fremstå som om de tilhørte Senatet, det ene kammeret i Kongressen.

Microsoft gir ingen detaljert beskrivelse av nettstedene, men formålet skal ha vært å lure nettbrukere inn på falske versjoner av de aktuelle sidene. Selskapets representant sier at hackingen denne gangen ikke nødvendigvis hadde som mål å hjelpe et parti framfor et annet.

– Denne aktiviteten er grunnleggende fokusert på å forstyrre demokratiet, sier Microsoft-president og øverste juridiske ansvarlige Brad Smith.

Neppe vellykket

Han opplyser at det ikke er tegn til at hackerne lyktes i sitt forsøk på å få noen til å klikke seg inn på de falske nettstedene, noe som kunne ha utsatt brukeren for skjult overvåking og datatyveri.

Begge de konservative tenketankene som er blitt angrepet, sier de har forsøkt å være årvåkne i kampen mot epostangrep med forsøk på passordtyveri, såkalt «spear-phishing».

De tror deres virksomhet i kampen for demokrati verden over har vekket irritasjon hos autoritære regimer.

– Vi er glade for at vårt arbeid har tiltrukket seg oppmerksomheten til aktører som dette. Det betyr antakeligvis at det vi gjør har en effekt, sier Hudson Institutes talsmann David Tell.

Kreml avviser

Microsoft kaller hackergruppen bak de falske nettstedene Strontium, andre har omtalt den som Fancy Bear eller APT28. I en tiltale tatt ut av Russland-gransker Rober Mueller går det fram at amerikansk påtalemyndighet knytter den til den russiske etterretningstjenesten GRU.



Gruppa skal også ha stått bak hackingen av både Det demokratiske partiet og Hillary Clintons valgkampanje i 2016.

– Vi er ikke i tvil om hvem som er ansvarlig, sier Brad Smith.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov avviser anklagene og sier at Microsofts uttalelser «mangler detaljer». Det er uklart «hvem hackerne er» og hvordan de kunne påvirke USAs valgsystem, uttalte Peskov tirsdag ettermiddag.

Dataangrep mot demokratisk senator

Opplysningene fra Microsoft blir lagt fram bare uker etter at selskapet gjorde en lignende oppdagelse knyttet til senatoren Claire McCaskill fra delstaten Missouri, som stiller til gjenvalg for Demokratene i valget i november.

McCaskill hevder at russiske hackere har gjort et mislykket forsøk på å infiltrere hennes datanettverk i Senatet.

Forsøkene ligner på dataangrepene før presidentvalget i 2016, som amerikansk etterretning mener var et forsøk på å hjelpe Donald Trump til å vinne valget.

