Det bekrefter Martin Ødegaards agent Bjørn Tore Kvarme til TV 2 Sporten.

– Det stemmer at Martin Ødegaard sendes på lån til Vitesse ut sesongen 2019, sier Kvarme til TV 2 Sporten.

Og fortsetter:

– Vi tror dette er bra for utviklingen til Ødegaard. Vi hadde ikke valgt dette om vi ikke hadde trodd på det. Men det er aldri noen garantier, poengterer Ødegaards agent og rådgiver.

Kvarme forteller at flere klubber var ute etter å sikre seg Martin Ødegaard på lån.

Etter en helhetsvurdering falt valget på Vitesse.

– Det stemmer at flere klubber var inne i bildet. Grunnen til at det ble Vitesse var at klubben viste tydelig at de ville ha Martin på laget sitt. Dessuten har de hatt en del gode spillere på lån fra Chelsea den siste tiden. Vi diskuterte blant annet med Tore André Flo, og han sa Vitesse var gode på å utvikle spillere. Martin Ødegaard kjenner dessuten ligaen godt, og trenger dermed ikke ekstra tid på å bli vant til nye ting. I tillegg er det et lag som har mye ball, og Martin kommer til å bli mye involvert i spillet, oppsummerer agenten.

Martin Ødegaard selv er trygg på at Vitesse var et godt valg.

– Jeg har spilt i Æresdivisjonen i halvannet år. Jeg ble imponert av Vitesse. Jeg visste at de var et godt fotballag, med en offensiv og dominerende spilestil. Jeg tror at denne måten å spille på vil være bra for meg. Vitesse har også vist at de gir unge spillere en sjanse til å prøve seg. Derfor er jeg fornøyd med muligheten Vitesse gir meg, sier Ødegaard til Vitesses hjemmesider.

Klubben er også fornøyd med signeringen.

– Vi er veldig glade for at Martin har valgt Vitesse. Til tross for interesse fra andre klubber, klarte vi å overbevise Martin med det klubben står for. Han har kvaliteter som kan gi et lag et løft, sier teknisk direktør Marc van Hintum.

Real Madrid skriver i en kort melding på sine nettsider tirsdag at klubben har kommet til enighet med den nederlandske klubben om en avtale som strekker seg fram til 30. juni 2019.

Martin Ødegaards kontrakt med Real Madrid skal løpe fram til 2021. Den spanske storavisen Marca skrev tidligere i august at hovedstadsklubbens nye trener Julen Lopetegui liker Ødegaard og skal være villig til å gi ham tid til å blomstre.