Designer fikk frie tøyler av IKEA – her er ekspertenes dom

Kunstneren Per B. Sundberg, som har glass- og keramikkinstallasjoner over hele verden, har fått frie tøyler når han skulle lage en kolleksjon for IKEA.

Dette er en del av IKEAs 75-årsjubileum i høst, hvor de har flere nyheter enn vanlig.

TV 2 hjelper deg har fått eksperter og publikum til å vurdere det nye IKEA-designet – og utpeke hva som er «hot» og «not».

Sundbergs kolleksjon, som kommer i september i butikken, får delt respons. Noen mener det er «rart og spesielt», mens andre mener figurene er «søte».

Se TV 2 Hjelper deg på TV 2 og TV 2 Sumo torsdag klokken 20.30.

– Morsomt og lekent

Men hva mener ekspertene om det eksperimentelle designet til IKEA?

Vi har fått Birgitte Lund Nakken, som er programleder for «Herlige hjem» på FEM, og interiørarkitekt Linda Steen, fra TV3s «Superoppusserne», og interiør-, arkitektur- og designbyrået Scenario, til å vurdere kunstnerens Per B. Sundbergs kinamenn:

– Det er kanskje ikke det man ser for seg i et typisk norsk hjem. Man ser at det er billig og enkelt produsert, men det er morsomt, lekent og fargerikt. Vi er litt ferdig med den hvite stilen. Så jeg synes det er hot, sier Nakken.

BEDØMMER: Birgitte Lund Nakken (t.v.) og Linda Steen har tatt en titt på IKEAs nyeste design. Foto: TV 2

Hun får støtte av interiørarkitekt Linda Steen, som likevel understreker at for henne personlig er ikke dette noe som får plass i huset.

Mye farger

Det er ikke bare Sundbergs figurer som er fargerikt. Også hele katalogen til IKEA har mye mer farger enn det har vært de siste årene. Det er helt i tiden, ifølge ekspertene.

– Farger er det mine kunder snakker om. Alle er lei av hvitt, sier Steen.

Men ikke alle fargerike møbler er like vellykkede. Lenestolen POÄNG har vært i IKEAs sortiment i mange år, og nå kommer den i en oransje versjon. Stolen får imidlertid slakt fra både publikum og eksperter.

– Jeg har problemer med å se den i et hvilket som helst rom, sier Steen.

IKKE IMPONERT: Ekspertene slakter denne IKEA-nyheten. Foto: TV 2

– For seint ute

IKEA treffer planke på mange trender, men deres fat og kopper i pasteller faller ikke i smak hos ekspertene.

– Dette har vi sett før. Pastellfarger har vært en stund og nå tror jeg det er passe. Her er IKEA for seint ute, sier Lund Nakken.

FOR SENT: Pastellfarger har allerede vært en trend lenge, ifølge ekspertene. Foto: IKEA

Et skap i kork er derimot en innertier for både publikum og eksperter.