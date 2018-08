Daimler, som blant annet eier merkevarene Mercedes-Benz og AMG, saksøkte Tevo Dekk i Verdal for å ha markedsført og solgt felger som lignet på Mercedes' originalfelger.

Ifølge bilkonsernet handlet saken om systematisk kopiering av produkter som Daimler har investert store summer i å utvikle og markedsføre og at Tevo Dekk dermed profitterte på Daimlers innsats.

– Varemerkebeskyttelse er veldig viktig for Daimler. Dette handler om investeringsvern, sa Daimlers prosessfullmektig, advokat Øivind K. Foss fra Advokatfirmaet Schjødt AS, da saken var oppe i Oslo tingrett i forrige uke.

Endte med forlik

Daimler søkte inntil 6 millioner kroner i erstatning fra dekkforhandleren. Men under andre dag av rettssaken ble partene enige om et forlik.

Forliket går ut på at Tevo Dekk skal avstå fra å markedsføre varer påført Daimler AGs varemerker og at Tevo Dekk betaler 400.000 kroner til Daimler.

– For Daimlers del innebærer dette at man har gjennomført det man søkte fra dag 1, altså at Tevo Dekk stanser markedsføring og salg av kopifelgene og ikke sitter igjen med noen større profitt fra den ulovlige omsetningen, skriver advokat Foss i en epost til TV 2.

– Har solgt 24 felger

Terje Sende, daglig leder i Tevo Dekk, mener saken aldri burde kommet opp for retten. At firmaet går med på å betale 400.000 kroner, er ifølge Sende en erkjennelse av at de påførte Daimler store sakskostnader på grunn av dårlig kommunikasjon fra Tevo Dekks side.

– Vi har ikke påført Daimler noe tap, det er bare tull. Vi tilbyr å betale sakskostnader fordi vi har rotet med saken, sier Sende.

Ifølge Sende har de solgt 24 av de omtvistede felgene i løpet av tre år. Han vedgår at hans firma solgte fire felger med Mercedes-stjerne på senterkoppen. Disse felgene ble lagt frem som bevis i retten.

Forliket går ut på at Tevo dekk skal slutte å selge varer påført Daimler AGs varemerker.