Det melder flere amerikanske medier, blant annet CBS.

Mollie Tibbetts (20) har vært forsvunnet siden onsdag 18. juli i småbyen Brooklyn i Iowa, USA.

Hun hadde sovet i kjærestens hus for å passe hundene hans, og den siste sikre observasjonen av henne var da hun dro ut på en joggetur.

Hun ble meldt savnet dagen etter da hun ikke møtte opp på jobb. Siden da har enorme ressurser vært i sving for å finne Tibbetts, og FBI har også blitt koblet inn i etterforskningen.

Likevel har det vært få konkrete spor å gå etter i etterforskningen, og flere teorier om hva som kan ha tilstøtt henne har versert. Tibbetts far, Robert Tibbetts, spekulerte blant annet i at hun hadde dratt frivillig sammen med noen hun kjente.

Politiet har foreløpig ikke offisielt bekreftet funnet, men har innkalt til pressekonferanse senere i dag. Så langt har ingen detaljer om funnsted eller mulig dødsårsak blitt offentliggjort.

Slo alarm

20-åringen forsvant en gang mellom kvelden 18. juli, og morgenen 19. juli. Den siste sikre observasjonen av Mollie var da hun jogget på sin vanlige kveldsrunde 18. juli omkring klokken 19.30.

Hun kom trolig hjem fra joggeturen, for klokken 22 sendte hun en snap til kjæresten Dalton Jack som var utenbys. Kjæresten tror bildet viste at hun var hjemme hos ham der hun passet på kjærestens to hunder, men han er ikke sikker fordi bildet forsvant etter ti sekunder.

LØPESEDLER: Det ble delt ut haugevis med løpesedler i leteaksjonen etter Mollie Tibbetts. FOTO: Polly Klaas Search Center

Morgenen etter sender Jack en melding til kjæresten, men den forblir ulest uten at Jack legger merke til det.

Senere den torsdagen ringer en kollega av Tibbets til Jack for å si at hun ikke møtte på jobb. Hun hadde heller ikke ringt inn syk, noe som gjør Jack bekymret.

– Jeg tok opp telefonen, og da ser jeg at hun ikke har lest god morgen-meldingen min, sa han.

Jack tar en ringerunde til de som kjenner Tibbetts, men ingen hadde sett henne. Senere samme kveld blir hun offisielt meldt savnet til politiet.

Ingen spor

Laura Calderwood, Mollies mor, tvilte imidlertid på at hun kom hjem fra joggeturen, fordi de to hundene ble funnet innestengt i kjelleren. I tillegg hadde man hverken funnet fitbit-en, iphonen, øretelefonene eller klærne Mollie løp i.

Calderwood var overbevist om at datteren hadde blitt bortført mot sin vilje. Både bil, lommebok, bankkort og pass ble funnet, og noe som tydet på at hun ikke hadde reist noe sted frivillig.

16 FBI-agenter og en rekke lokale politibetjenter har jobbet med saken.

Etterforskerne hadde hundrevis av tips i saken, blant annet en mørk SUV som ble observert i nabolaget den aktuelle kvelden.