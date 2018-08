e-tron er Audis første helelektriske bil. Med god plass innvendig, over 600 liters bagasjerom, firehjulsdrift, konkurransedyktig pris og mye utstyr er dette en bil som passer det det norske markedet perfekt.

Derfor har det også vært stor interesse rundt den helt siden konseptbilen ble vist i 2015. Selvfølgelig også av elbil-elskende nordmenn. Mange har reservert den, men få har sett den.

Nå nærmer det seg lansering. Først en statisk visning i California, USA i midten av september. Så vil den bli tilgjengelig for prøvekjøring av journalister i midten av oktober, mens de første kundene trolig få sine biler rett etter nyttår.

Mange gleder seg

Morten Moum er PR- og informasjonsansvarlig hos den norske Audi-importøren. Han gleder seg naturligvis til el-SUV-en ankommer helt i begynnelsen av 2019.

– Ja, gjett om... Dette er en svært spennende bil for oss og et produkt vi har stor tro på. Vi var jo forberedt på at etterspørselen kom til å bli stor, og over 5.000 reservasjoner før bilen er vist i sin helhet, tyder på at det er veldig mange utenom oss som også gleder seg til denne bilen, sier en fornøyd Moum.

Morten Moum som er PR- og informasjonsansvarlig hos den norske Audi-importøren gleder seg til nye e-tron quattro kommer rett over nyttår.

Får bil rett over nyttår

– Er dette "ekte" salg, eller venteliste for interesserte?

– Dette er forhåndsreservasjoner. Her dreier det seg som en reservasjonsliste hvor kundene har valgt sin foretrukne forhandler og betalt et depositum, for så å bli tildelt et reservasjonsnummer. Vi håper alle som har reservert bilen vil skrive kontrakt når vi kan si mer om bilen, priser og vår leveringsdyktighet. Utleveringene av de første kundebilene begynner like over nyåret – det gleder vi oss til, sier Moum.

– Kan du si noe om produksjonskapasiteten, enkelte av konkurrentene har jo gått på en liten "smell" her ...

– Norge er et viktig elbil-marked, så vi har blitt lovet et stort volum fra fabrikken. Vi kan ivareta langt flere enn de kundene som har reservert bilen i dag, lover Moum.

– Leveringstiden på e-tron vil avhenge av hvilket utstyr du velger. Målet er at leveringstiden ikke skal være veldig annerledes for Audi e-tron sammenlignet med våre øvrige modeller ved nylansering, forteller han videre.

Nå vet vi mer om hva e-tron skal koste i Norge ​

Designmessig er det liten tvil om at dette er en Audi. Det er i prinsippet drivlinjen som er forskjellig fra andre Audi-modeller.

Nye kunder

​Alle bilmerker ønsker å tiltrekke seg nye kunder fra andre merker, i tillegg til eksisterende kunder. Slik ser det også ut for Audis del. Audi har et godt utbygd forhandler-nett, en sterk merkevare som mange liker – og byr på det lille ekstra i forhold til både utstyr, status og design.

– Den typiske kunden på e-tron ønsker seg en elbil-SUV uten kompromisser. Innsikten vår i reservasjonskundene, viser at vi tiltrekker oss nye kundegrupper med i e-tron – det er veldig gledelig. Våre nærmeste konkurrenter blir først og fremst helelektriske SUV-er i premium-segmentet, sier Moum.

–Tror dere dette blir Audis mest solgte modell i Norge i 2019?

– Ja, det tror vi! Kommer det kontant.

En liten titt på interiøret avslører heller ikke noen "crazy" påfunn. Vi har allerede vært en tur ombord.

Mange spennende nyheter på gang

e-tron er for øvrig ikke eneste nyhet fra Audi de neste månedene:

– Audi Q8 er akkurat lansert – det er en vanvittig SUV som bør oppleves. Dessuten får vi ny Q3 og A1, begge disse er viktige biler for oss. Dessuten får både TT, R8 og A4 facelift.

Mens 2019 ser ut til å bli selve e-tron-året. Altså året hvor salget av elektrifiserte kjøretøyer virkelig kommer på Audi-banen.

– Det er helt riktig. I tillegg til helt nye e-tron, kommer i tillegg Audi A7 e-tron, A8 e-tron og Q5 e-tron, slik sett kan man si at e-tron blir starten på en ny og viktig epoke for oss i Audi, avslutter Moum.

