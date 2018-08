Dette er det viktigste du må passe på

Sommerferien er en periode der man gjerne tillater seg det lille ekstra hver dag – være det seg god mat, pils, godteri eller treningsfri.

Men når dette vedvarer over flere uker, blir det fort vanskelig å få slept kroppen tilbake til treningssenteret for å finne igjen godformen og treningsrutinen man hadde før ferien.

Når dette i tillegg skal kombineres med fullt kjør både på jobbfronten og i privatlivet, blir dørstokkmila ekstra lang for mange.

Formen forsvinner raskt

Så hvor lang er veien tilbake? Hvor raskt din hardt opparbeidede treningsform vil ha forsvunnet i løpet av ferien, avhenger helt av hvor god form du var i.

– Alt avhenger av hvor god form man er i. Hvis man er i veldig god form, så vil formen falle relativt raskt, særlig hvis du snakker om 3-4 uker. Da vil formen falle ganske drastisk, forklarer fysiolog Jonny Hisdal ved Oslo universitetssykehus.

Jo bedre form, jo større er altså fallhøyden. Men selv om det er kort vei til dårligere form når man først er i god form, så betyr ikke det at man må jobbe like hardt og like lenge for å finne igjen godformen.

– Det som er fint med muskulatur og kondisjon er at hvis du har vært i god form, så er det lettere å komme opp på et bra nivå enn om du aldri har vært i god form, sier Hisdal.

Dette skyldes at man på muskelcellenivå da allerede har et anlegg som gjør at man lettere kan trene seg opp igjen.

Tidligere tillært teknikk på øvelser er også til god hjelp.

– Hvis du har trent en øvelse før, så vil nervesystemet fortere tilpasse seg den og lære øvelsen raskt igjen, forklarer Hisdal.

– Hvor mye trening må til for å opprettholde formen gjennom ferien?

– Det skal mindre til enn man tror. Trener man et par ganger i uka er det mer enn nok til å hindre at fallet blir så stort. Da er det også best å trene intense og korte økter, slik at du får mest mulig igjen for tiden din, sier Hisdal.

TRENINGSEKSPERT: Idrettspsykologisk rådgiver og personlig Eva Katrine Thomsen.

Slik kommer du i gang

Eva Katrine Thomsen er idrettspsykologisk rådgiver, personlig trener og gruppeinstruktør. Hun påpeker at det er viktig å være klar over at det faktisk er tungt å komme tilbake til trening etter et langt avbrekk.

– Slik er det for alle. Trening er ferskvare. Det er helt naturlig å kjenne på at øktene etter sommeren kjennes ekstra utfordrende, sier hun.

Thomsen mener at planlegging er nøkkelen til suksess.

– Et av de beste sitatene jeg kjenner til er av Benjamin Franklin og lyder som følger: «If you fail to plan, you are planning to fail». Dette er så sant. Uten en plan, er det vanskelig å lykkes, sier hun.