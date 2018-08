Etter en lang kamp mot rettsvesenet i USA, er polske Jakiw Palij deportert til Tyskland.

Både amerikanske og tyske myndigheter mener den nå 95 år gamle mannen jobbet som SS-vakt i Trawniki-leiren i den daværende tyskokkuperte delen av Polen, skriver BBC.

Palij ble amerikansk statsborger i 1957 etter å ha løyet om sin bakgrunn, og har i over 50 år bodd i Queens i New York.

Siden 2003 har Palij vært statsløs, etter en amerikansk domstol trakk tilbake mannens statsborgerskap. Han ble i 2004 beordret deportert til Tyskland.

Ikke nok bevis

Tyskland ønsket på sin side ikke å ta imot mannen, ettersom han aldri har hatt et offisielt tysk statsborgerskap. Det er usikkert hvor Palij egentlig immigrerte fra. Det sies at han er fra et tidligere område i Polen som nå ligger i Ukraina.

Det er imidlertid uklart hvorvidt Palij vil bli stilt for retten, ettersom tysk påtalemyndighet har indikert at de ikke har nok bevis til å tiltale mannen.

Etter det ble kjent at den tidligere vakten bodde i Queens, brøt det ut demonstrasjoner i bydelen. I 2017 holdt en jødisk videregående skole protester utenfor Palijs daværende bolig.

DEMONSTRASJONER: Det ble holdt protester før deportasjonen av den tidligere SS-vakten. Foto: Kathy Willens / AP Photo

Etter deporteringen er 95-åringen plassert på et eldrehjem i Düsseldorf.

Hvem er han?

En uttalelse fra Det hvite hus beskrives Palij som å ha hatt en uunnværelig rolle i drapet på flere jøder. De kunne derimot ikke bevise at han personlig drepte noen mennesker.

Deporteringen i 2004 ble beordret etter det ble bevist at han forfalsket immigrasjonspapirene sine da han kom til USA i 1949. Amerikanske myndigheter har tidligere bedt Ukraina, Polen og Tyskland om å ta mannen.

Tyskland valgte å ta imot mannen nå, etter den tyske utenriksministeren Heiko Maas uttalte et ønske om at tyskland skulle ta moralsk ansvar for hendelsene under andre verdenskrig.

Palij har selv benektet sitt samarbeid med tyske nazister. I 2003 sa han til NY Times at han kun jobbet som vakt for å beskytte familien sin.

Blodig leir

Den usikre fortiden til tross, er det sikkert at han jobbet som vakt for Trawniki-leiren fra 1943. Leiren ble først åpnet etter det ble klart at Tyskland var i krig med den tidligere Sovjetunionen. Den skulle opprinnelig holde russiske krigsfanger.

Den ble senere brukt både som en arbeidsleir for jøder og andre fanger, i tillegg til en treningsleir for kommende SS-vakter. Da Palij ble ansatt ved leiren i 1943, var det omtrent 12.000 jødiske fanger i leiren.

Den 3. november 1943 ble 6000 jøder drept på én og samme dag, under den såkalte «Aktion Erntefest».

Den mest kjente vakten ved Trawniki var John Demjanjuk, som også ble deportert fra USA til Tyskland i 2009. Han ble dømt av en tysk domstol for sin medvirkning til 28.000 drap. Demjanjuk døde i 2012.