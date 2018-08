Den amerikanske golferen Paige Spiranac (25) er et internettfenomen.

Med 1,5 millioner følgere på sin Instagram-konto når hun ut til et enormt publikum.

Men ikke all oppmerksomheten hun får er ønsket.

Nå tar hun et knallhardt oppgjør med «body-shaming» – nett-troll som kommenterer på andres utseende.

– Jeg har fått kommentarer i månedsvis om at jeg har lagt på meg et tonn, at jeg ser feit og ekkel ut. Det har vært masse body-shaming, sier Spiranac i videoen.

– Dere har rett. Jeg har lagt på meg. Men gjett hva, jeg bryr meg ikke! Jeg er glad, jeg er sunn, jeg trener hver dag. Jeg føler meg fantastisk. Det er alt som betyr noe. Om du skal body-shame noen, så er det ditt problemet.

– Jeg er så lei!

Hun sier hun nå har funnet sin trivselsvekt, men legger heller ikke skjul på at det har tatt tid for henne å akseptere å gå opp i vekt.

Ikke minst på grunn av sosiale medier som florerer med bilder av tilsynelatende perfekte, og ofte bildebehandlede, mennesker. Hun forteller at hun nå tenker seg om flere ganger enn før når hun skal legge ut bilder, og overanalyserer alt.

Det tenker hun å slutte med.

– Jeg er så lei av folk som legger stygge kommentarer på andre kvinners profiler. Du er for tynn, du er for feit, eller for slik eller sånn. Hvem er du til å bestemme hvordan andre skal være? Jeg er så drittlei av det, sier hun.

– Fra nå av skal jeg legge ut det jeg vil, når jeg vil.

– Har det bedre enn noen gang

Spiranac er en ambassadør for Cybersmile, en organisasjon som jobber for ofre for nettmobbing.

Etter videoene har Spiranac fått mange kommentarer, og hun har derfor fulgt opp med en skriftlig uttalelse i tilleg.

– Til de som spør hvorfor jeg gir haterne oppmerksomhet? Jeg gjør ikke det, men jeg mener at jeg har denne plattformen for å snakke om sakene som påvirker ikke bare meg, men så mange andre. Jeg vil være sårbar, for å vise at man kan overkomme alt. Å vise at du alltid bør være deg selv, elske deg selv, og være personen du ønsker å være, skriver hun.

– Jeg er OK. Faktisk bedre enn noengang. Jeg er glad og sunn. Bare fordi noen viser følelser betyr ikke at de er ødelagt, men at de er mennesker.

Påvirker

Etter college-karrieren har Spiranac spilt en kort karriere som profesjonell, men hun innser selv aat hun neppe kommer til å bli verdens beste golfspiller. Men i sosiale medier er hun et fenomen, og med sine 1,5 millioner følgere på Instagram promoterer hun golfsporten på sin egen måte.

Til sammenligning har verdens ti beste golfspillere ikke like mange følgere til sammen. Derfor føler hun kanskje også at hun kan snakke for utøvere som ikke føler seg bundet av golfsportens konservative regler.

– Jeg går kanskje ikke inn i historiebøkene som den beste kvinnelige golferen, men jeg vil gjøre alt jeg kan for at sporten skal vokse. I tidsalderen til millennials, kvinners rettigheter og kvinnekamp, håper jeg min stemme kan oppmuntre den neste generasjonen av gode kvinnelige atleter og golfere til muligens å stoppe sosiale urettferdigheter og fordommer fra å snike seg inn i spillet jeg i en ung alder forelsket meg i, har Spiranac uttalt.

Hun har flere ganger snakket ut mot netthets, og også mot utdaterte regler i golfsporten.