Har du sendt eller mottatt penger på betalingsapplikasjonen Vipps i løpet av dagen? Da har du kanskje oppdaget at noe ikke er helt som det pleier.

Den gamle grønnfargen har nemlig forsvunnet – og i stedet har Vipps blitt oransje.

– Det har tatt tid, men har vært verdt å vente på. «Nye Vipps» er mye mer brukervennlig, og gjør at vi har et veldig godt utgangspunkt for videre produktutvikling. Slik skal vi bygge smartbetaling ved at Vipps kan brukes i langt flere betalingssituasjoner fremover, sier Elisabeth Barrie, som har vært ansvarlig for utviklingen i Vipps, i en pressemelding.

Noen må vente

Designendringen har vært varslet en god stund, men har først nå blitt rullet ut til iPhone-brukere med operativsystemet iOS10 og iOS11. Hvis du bruker en Android-telefon, må du belage deg på å vente en stund til.

− Ideelt sett ville vi tatt ut både ny iOS- og Androidversjon samtidig, men for oss var det vanskelig å vente når vi har nyheter som kommer brukerne til gode. Det er ikke lenge til ny Android-versjon er klar, og da kan vi også gjøre lanseringen litt smidigere ved å lansere i puljer. Og de aller ivrigste Android-brukerne håper vi melder seg som beta-testere, sier Barrie.

– Uvanlig grep

Vipps dropper dermed grønnfargen som har preget applikasjonens grafiske profil de siste årene. Denne fargen har Vipps hatt felles med DNB, som startet tjenesten og som fortsatt er største eier.

– Er det DNB-fargen de skroter?

– Det er helt opplagt at det er en del av bildet. De har beveget seg fra å være et internt prosjekt til å bli en fellesnevner for norske banker når det gjelder vennebetaling. Jeg tror ikke det finnes en stor norsk bank som bruker oransje på den måten. Motivet er nok å bygge en frisk og særegen profil, samtidig som den ikke har en klar kobling mot andre banker, sier Magnus Brøyn, teknologiekspert og byråleder i Coxit PR, til TV 2.

Noen av endringene Raskere i bruk, både faktisk og gjennom opplevd bruk. Mange unødvendige lasteskjermer er fjernet.

Mulighet for å blokkere og rapportere andre brukere. Slik vil du ikke lenger oppleve uønsket oppmerksomhet gjennom appen.

Forbedret støtte for VoiceOver. Dette gjør det blant annet enklere for synshemmede å bruke Vipps.

Det blir enklere å opprette og redigere profil. Slik blir man en vippser raskere.

Det er lettere å se forskjell på en melding og en transaksjon. Det skal ikke være noen tvil om at du faktisk har mottatt penger.

Det er nå mulig å legge til kort eller konto i betalingsøyeblikket. Du slipper derfor å gå ut av transaksjonene for å gjøre endringen.

Det er raskere å lage nye tjenester og gjøre oppdateringer. Slik kan appen kontinuerlig forbedres og bygges ut. Kilde: Vipps

Han mener fargeendringen er en påminnelse om at markedet endrer seg raskt.

– At Vipps i løpet av såpass kort tid velger å rebrande tjenesten er ganske unikt. Det er ikke så veldig vanlig at man gjør en såpass stor grafisk omlegging etter såpass kort tid, sier han.

Han peker på at norske banker gjennom Vipps ønsker å ta kontroll over markedet for mobilbetaling, hvor de blant annet møter konkurranse fra utenlandske teknologigiganter.

– Den mest fremtredende aktøren nå er Apple. Flere norske banker har valgt å utsette betaling med Apple Pay. Det er mye på grunn av at de ønsker å bygge opp Vipps før de globale aktørene får fotfeste i Norge. Det vil de ikke si seg enige i, men det er realiteten, fortsetter han.

ENDRINGER: Denne grafikken viser noen av endingene. Foto: Vipps

Flere endringer

Det er mer enn bare fargen som er blitt ny. Den nye oppdateringene inneholder 30 hovedendringer, ifølge selskapet. Blant annet har applikasjonen blitt raskere, og unødvendige lasteskjermer er blitt fjernet.

I tillegg har det blitt enklere å se forskjell på en melding og en transaksjon, en endring som Brøyn tror mange vil sette pris på.

– Det er noe de har jobbet med lenge, og som det var bebudet at skulle komme, sier han.