TV 2s ekspert skjønner ikke hvorfor Mourinho sutrer

To sesonger på rad uten Premier League-tittel er uvant kost for Mourinho, og med et lag som havnet hele 19 poeng bak ligamester og byrival City forrige sesong, ser Myhre konturene av en mann som ikke lenger slipper unna med like mye som før.

– Problemet til Mourinho er at han ikke klarer å henge med. Før så slapp han unna med mye på grunn av at han hadde fantastiske resultater. Nå har han mindre gode resultater, og i tillegg spiller de lagene som får resultater feiende fin fotball. Han får to svingdører, og da føler han at han hele tiden blir rakket ned på. Han tar ting så personlig. Og, ja, han skal ta det personlig at de taper fotballkamper, men han må sørge for at den gjengen han har til rådighet blir bedre. Det er jobben hans nå, og det er det eneste han får gjort noe med. Da tenker jeg at hvis han hadde gjort det, hadde han også fått mer sympati. Og kanskje hadde han også fått en spillergruppe som virket som om de hadde kost seg mer, og fått mer gehør i spillergruppen, spår Myhre.

– Han er blitt mer opptatt av seg selv og å forsvare seg selv enn å forsvare spillergruppen

Tidligere i sin managerkarriere fremstod Mourinho som en av dem i gamet som virket best i klassen hva gjelder det å samle en spillergruppe og få dem til å jobbe som en samlet enhet, og i ukens podcast er det nettopp det som tas opp som et vesentlig aspekt for hvordan Manchester United-sjefen igjen kan oppnå den aller største suksessen på fotballbanen.

– Han er blitt mer opptatt av seg selv og å forsvare seg selv enn å forsvare spillergruppen. Skal du få spillere til å løpe den ekstra milen for deg, må du forsvare spillergruppen i tykt og tynt. Vi har sett eksempler på dette så lenge fotballen har eksistert. Det er ikke noe nymotens greier, selv om vi nå får mer tilgang via klipp fra garderober og lignende. Hvis folk blir engstelige, og ikke tør å slå den ekstra pasningen eller å ta risiko og ta en dribling, har du allerede tapt veldig mange fotballkamper. Mourinhos jobb blir å få et forhold til spillergruppen som er slik at han ser på dem som sine barn, og slik at han skal forsvare dem i tykt og tynt hvis de følger planene hans. Nå føler jeg at han har forsvart seg selv, fordi han føler at resultatene ikke har vært gode nok, og da tror jeg han er ute å kjøre, sier Myhre.

Tidligere United-skribent: – Det blir bare surmagret

I tillegg til Myhre er også tidligere skribent for Manchester Uniteds supporterklubb, og nåværende VG-journalist, Jon Martin Henriksen på besøk hos Kasper Wikestad. Han mener også forrige ukes uttalelser om byrival City er noe Mourinho burde håndtert på en helt annen måte.

– Igjen handler det om timing og måten ting blir sagt på. Han bør la det gå. Smile av det og le av det, men det har han sluttet med. Isolert sett synes jeg ofte han har et poeng. Under pre-season klaget han - forståelig nok - på at han manglet spillere og han var misfornøyd med at han ikke hadde fått de spillerne han har ønsket seg, men det er den gjentakende greien som gjør at det surner. Hadde han kostet på seg to smil i løpet av en pressekonferanse og sagt det på en annen måte, så hadde han nådd frem på en annen måte. Nå blir det bare surmagret. Og det er det samme med den City-dokumentaren. På grunn av ryktet hans, så blir det vridd og vrengt på, og det blir baksider i avisene uansett. Men enkelte kamper vinner han ikke, som denne, så det er et klassisk eksempel på at han bør smile og la det gå, sier Henriksen.

I podcasten forteller blant annet også tidligere Tippeliga-trener Myhre om hvilke faktorer som må til for å lykkes med en spillergruppe, mens Henriksen bruker sin innsikt i Manchester Uniteds supporterkultur for å gi ytterligere dybde til diskusjonene som sirkulerer rundt Manchester United i disse dager.

Duoen går, sammen med programleder Wikestad, også gjennom de andre kampene i Premier League-runden, og kommer med sine synspunkter rundt det som beveger seg i engelsk fotball om dagen.

