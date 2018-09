Når du ikke lenger eier bilen, skal du vel heller ikke kunne få regning når den passerer gjennom en bomring, med en ny eier bak rattet?

Så enkelt er det faktisk ikke. En som har opplevd det, er Brooms medarbeider Frank Williksen. Her er hans historie:

Nylig fikk jeg en faktura fra Fjellinjen, noe som skjer med ujevne mellomrom, avhengig av hvor, og hvor mye, jeg har kjørt. Det som var spesielt denne gang, var at jeg åpenbart hadde beveget meg en rekke steder der jeg med sikkerhet kan si at jeg aldri har vært.

For eksempel har jeg aldri kjørt Hardangerbrua, men det har jeg altså likevel – ifølge Fjellinjen.

Når jeg ser nærmere etter, ser jeg at fakturaen gjelder en bil jeg leverte tilbake til forhandler i juli 2017. Når jeg ser enda nærmere etter, ser jeg at den aktuelle bombrikken ligger i kontorskuffen, og der har den ligget i 13 måneder.

Belastet for bompasseringer blir jeg altså likevel for denne bombrikken, noe jeg umiddelbart fant en smule påfallende.

Dette avfødte besøk på Fjellinjens hjemmeside, med følgende chat:

Dette er det skilt vi begynner å bli godt vant til her i landet, (NTB Scanpix Foto: Roald, Berit

Betale for en annens bompasseringer

Jeg: – Hei, det gjelder faktura 6749502332. Denne gjelder en bil vi tilbakeleverte i juli 2017!

Fjellinjen: – Du har fortsatt en aktiv avtale for denne bilen. Jeg kan avslutte den nå men jeg kan dessverre ikke kansellere faktura som du har fått, var svaret.

Jeg: – Så dere mener altså at jeg skal betale for en annen persons bruk av bilen? Jeg mener også at avtalen på ble kansellert da vi leverte bilen tilbake. Jeg er også sikker på at brikken ble fjernet fra bilen da denne ble tilbakelevert.

Snart må også elbilene betale

Det begynner å bli dyrt! Foto: Scanpix

– Du kan ordne det med ny eier av bilen

Fjellinjen: – Årsaken til at du fikk faktura på bilen, er at AutoPASS-avtalen din fortsatt var gyldig på tidspunktet passeringene ble gjort.Hvis du kun tar ut brikken, tar vi bilder av skiltene på bilen, slik at alle passeringer fortsatt kommer på din avtale.

Fjellinjen: – Dette fortsetter frem til avtalen blir sagt opp, selv om du selger bilen i mellomtiden.Så lenge det er en AutoPASS-avtale på bilen må vi sende faktura for passeringene til eier av AutoPASS-avtalen.Vi har ikke lov til å sende disse passeringer til den nye eieren i ettertid.Du kan bare ordne det med den nye bileieren, fortalte min samtalepartner.

Vil femdoble bompengene på enkelte dager

Passeringer fortsatt på din avtale

Jeg mente – og mener – at dette er en uakseptabel praksis, og da var neste post å stille noen spørsmål til kommunikasjonssjef Håkon Nordahl i Fjellinjen:

– Hvorfor får man regning for bompasseringer når brikken har ligget i en skuff i drøyt ett år? Jeg var sikker på at når brikken var fjernet fra bilen, så kunne den heller ikke akkumulere ytterligere kostnader?

– Årsaken til at du fortsatt får faktura på bilen, selv om du har tatt ut brikken, er at du fremdeles hadde en AutoPASS-avtalen for bilen. Hvis du kun tar ut brikken, tar vi bilder av skiltene på bilen, slik at alle passeringer fortsatt kommer på din avtale, svarer han.

Hva er da vitsen med brikke i bilen?

– Dette er for å sikre at du som kunde skal få rabatt på dine passeringer, selv om brikken av en eller annen grunn ikke blir lest av ved passering. Dette fortsetter frem til avtalen blir sagt opp, selv om du selger bilen i mellomtiden. Så lenge det er en AutoPASS-avtale på bilen sender vi faktura for passeringene til eier av AutoPASS-avtalen, svarer Håkon Nordahl.

– Vi opplever at de aller fleste av våre kunder er klar over at de må si opp avtalen sin i tillegg til å ta ut brikken. Vi informerer i alle våre kanaler om at man må si opp avtalen sin hvis man selger bilen, men det må også være opp til en selv å gjøre seg kjent med vilkårene for avtaler man selv inngår, legger han til.

Må betale bompenger for solgt bil

Sikkerhet ved dårlig sikt

– Men hvis man bruker bilskiltene som utgangspunkt for faktura, hva er da vitsen med å ha brikke i bilen over hodet?

– Årsaken til at vi har brikken i dag, er at avlesning av passeringene er sikrere og mer kostnadseffektivt med brikke, enn med bilde av skilter. Denne teknologien er valgt av Statens Vegvesen for bompengeinnkreving i Norge. Den er kostnadseffektiv ved at passeringer med brikke prosesseres automatisk. Ved bruk av bilder av skiltene under vanskelige værforhold kan for eksempel mange bilskilt være vanskelige å lese automatisk på grunn av dårlig sikt - eller snø og slaps på skiltene. I disse tilfellene må bildene da tolkes manuelt av et menneske for å fastslå hvilken bil som har passert, legger kommunikasjonssjefen til.

Inn til Oslo, for eksempel vestfra, møter du denne "prislisten. (NTB Scanpix) Foto: Junge, Heiko

Lang praksis

– Men hvis man bruker skiltene som fakturaunderlag, så må man i det minste adressere riktig: Til bilens eier, ikke til den som eide bilen et år (eller mer) tidligere?

– Når man inngår en AutoPASS-avtale for en bil, så vil alle passeringer for denne bilen bli belastet uavhengig av om brikken leses av eller om det tas bilde av skilter ved passering. Årsaken til dette er at kunden som har AutoPASS-avtale ikke skal bli skadelidende dersom brikken av en eller annen grunn ikke skulle bli avlest ved passering, svarer Nordahl.

– Er dette en praksis som har vart lenge, og har man fått mange reaksjoner på den?

– Det er mangeårig praksis i Norge siden AutoPASS-brikkene ble innført at den som har en AutoPASS-avtale på et kjøretøy er ansvarlig for passeringene frem til avtalen sies opp, legger han til.

NAF advarer: Bompenger skviser ut dem som ikke har noe valg

Ingen endring i sikte

– Selv om de aller fleste husker å melde fra til oss når de selger/avslutter leasing eller skaffer seg en ny bil, så får vi fra tid til annen klager med liknende situasjoner som din, sier Håkon Nordahl.

– Er dette en praksis man vil vurdere på nytt?

– Regelverket som styrer praksisen forvaltes av Statens vegvesen gjennom AutoPASS, som er en felles ordning for bompengeinnkreving i Norge, og det er per i dag ikke planlagt noen endring i regelverket på dette punktet, slutter kommunikasjonssjef Håkon Nordahl i Fjellinjen.

Og der står saken, for å si det kort, uten noen form for tilsagn om mulig endring av forholdene.

Jeg ser jo at jeg for min del har oversett (eller glemt) avtalepunktet om oppsigelse, men det er det altså også andre som har gjort, ifølge Fjellinjen. Jeg er helt sikker på at det blir flere i denne klubben i fremtiden også. Husker DU alle punktene i en avtale du inngikk for tre år siden?

Får bom-regning uten å ha passert

Video: Herman skulle øvelseskjøre – se hva som dukket opp hjemme på gårdsplassen!