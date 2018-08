Elleve år gamle Sofia Sanchez er diagnostisert med kardiomyopati, en tilstand som har gjort at den unge jenta trenger et nytt hjerte.

Hun har i flere uker stått på venteliste i påvente av et donorhjerte.

– Mirakel

Da hun nylig fylte år hadde hun to bursdagsønsker. Et nytt hjerte – og å få møte superstjernen Drake, skriver Daily Mail.

Og plutselig sto han der. Elleveåringen fikk hakeslepp da idolet kom inn på rommet hennes.

​Se Drakes overraskelse i videovinduet øverst i saken.

– Det er et mirakel. Han er et av de første ønskene jeg har fått oppfylt på veldig lenge, sier hun i videoen publisert av barnesykehuset.

«Kiki challenge»

For å få artistens oppmerksomhet, lagde Sofia en video der hun danset og sang til den populære låta «In My Feelings».

Drake ble oppmerksom på videoen som ble publiserte på YouTube, og bestemte seg for å ta en snarvisitt innom barnesykehuset i Chicago.

– Dette er den beste bursdagsgaven jeg noen sinne har fått. Tusen takk for at du kom for å møte meg, det betyr mye at du kom hit for å muntre meg opp, sier elleveåringen i videoen.

Viste frem Sofia til fansen

For tre uker siden gjennomgikk Sofia en åpen hjerteoperasjon for å koble til en mekanisk pumpe for å hjelpe hjertet og blodstrømmen.

– Hun kom inn med en hjertefeil, og hun var veldig syk. Å kunne ha denne dagen hvor hun ikke trenger å være en syk pasient, eller en jente som venter på et hjerte – bare være en som er fan av en stor artist – det er veldig spesielt, sier Dr. Bradley Marino, Sofias lege.

Drake publiserte selv flere bilder fra det spesielle møtet med Sofia på sin Instagram-konto.

«Meg og min kjære Sofia snakker om Bieber og ugler og basketball», etterfulgt av flere hjerter.

.