Kronprinsesse Victoria og prins Daniels førstefødte begynte i dag i første klasse på den eksklusive friskolen Campus Manila i Stockholm, skriver Aftonbladet.

Den seks år gamle tronarvingen var for anledningen kledd i en hvit og blå kjole, og var tilsynelatende upåvirket av det store pressekorpset som hadde møtt opp.

Hun strålte mens hun lekte med de andre barna, og virket å komme særs godt overens med sine nye klassekamerater.

Sammen med resten av barna danset prinsessen den populære floss-dansen. På Campus Manila er dans lagt inn som et eget fag.

Første kongelige

Alle familiene på skolen hadde på forhånd blitt varslet om at det kom til å være stor oppmerksomhet rundt Estelles første skoledag, og at flere medier ville være til stede.

Flere av kongefamiliens venner har allerede barn som går på Campus Manila, men dette er første gang et medlem av kongefamilien er elev ved skolen som ble grunnlagt i 2013.

Estelle skal visstnok allerede være godt i gang med det faglige, og kan allerede lese og skrive.

Eksklusiv skole

Blant Estelles klassekamerater skal det være flere barn av næringstopper og andre kjendiser, og skolen omtales som en eliteskole.

Men skolen har skapt en del overskrifter i år. Den svenske avisen Dagens Nyheter avslørte at Campus Manila har anvendt en relativt spesiell kvote som skulle sørge for at barn av kjente millionærer skulle få plass på skolen.