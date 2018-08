Klesgiganten vekker oppsikt: – En hån mot kvinner som blir tvunget til å dekke håret

Europas største kleskjede, Zara, setter skaut på agendaen i sin høstkampanje. Kampanjen fronter ulike kvinner med ulike etnisiteter iført skaut som dekker håret. Moteeksperter spår at hodeplagget er in i motebildet, men ikke alle er like begeistret for dette.

Dana Manouchehri er generalsekretær i organisasjonen Likestilling, Integrering og Mangfold (LIM). Hun jobber for å fremme innvandreres deltakelse i samfunnet.

Hun forteller til TV 2 at Zara føyer seg inn i rekken av andre og dyrere motehus som har tatt inn skautet som en del av motebildet. Det er først nå LIM har valgt å ta opp problemstillingen.

– Grunnen til at dette er på vår agenda nå er at Zara er tilgjengelig for alle. Når det blir lett tilgjengelig, blir det også mer normalisert.

– Et element som tvinger kvinner

Manouchehri har blandede følelser rundt kampanjen. Hun syns kampanjen er flott for de som selv velger å dekke til håret sitt. Derimot påpeker hun at det er viktig å skille forskjellene på skaut og hijab.

– Når man tar av hijaben kan man bli straffet for det. Skautet får man ingen straff for å ta av. I den store vestlige verden er dette greit, men i den største delen av den muslimske verden er det tvangstildekning. Da er det ikke greit å gjøre dette til en frihetskamp i vesten.

Manouchehri er negativ til at hijab i en kontekst skal bli trendy og moteriktig når det i mange land er noe kvinner tvinges til å bruke.

– Jeg syns det er et hån mot de damene som blir tvangstildekt, sier hun.

TV 2 har vært i kontakt med både Zara Norge og Zara Skandinavia, men har ikke fått svar på våre henvendelser.

Inspirert av dronning Elizabeth

Kine B. Jartz, sjefsredaktør i motemagasinet Costume, ser ikke like alvorlig på saken.

– Sånn som jeg tolker det er det ikke noen referanser direkte til hijbaen. Det er mer et skaut slik jeg ser det.

– Men håret er tildekt?

– Ja, men jeg får mer assosiasjoner til det katolske og nonner, sier Jartz.

Jartz tror at kleskjeden Zara er inspirert blant annet av designeren Stella McCartney, som allerede i fjor brukte plagget som styling på catwalken. Ifølge Jartz skal McCartney ha latt seg inspirere av Dronning Elizabeth, som alltid har på skaut når hun er ute i naturen.

Åpner nye dører

Manouchehri forstår at de som tenker profitt velger å kjøre denne kampanjen. Hun tror det kan åpne dører for helt nye markeder. Men hun håper at motebransjen tar et moralsk ansvar.