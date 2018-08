Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Jeg har hatt en god del utskiftninger på min Volvo V50. Blant annet hjullager, bremseskiver og klosser, på alle hjul, hjullager fremme på venstre side, bærearmer på begge sider fremme samt stabilisator-stag og fjær foran på høyre side.

Etter jeg skiftet dette begynte ABS- og antispinn-varslet å lyse. Jeg fant ut etter jeg hadde kjørt en stund at hjullager på høyre side fremme var defekt, så jeg tenkte dette kunne ha en sammenheng.

Etter å ha byttet dette så lyser varsellampene når jeg starter bilen, men når jeg begynner å kjøre, kommer det et lite klikk i bremsepedalen og lysene forsvinner i et par minutter, før det kommer et nytt klikk i bremsepedal og lysene er tilbake. Dette gjentar seg hver gang jeg starter motoren på nytt. Hva kan dette være? Mvh. Jøran

Benny svarer:

Hei Jøran. Her har du skiftet ganske mye slitedeler allerede. Men det er jo gjerne slikt som kommer rekende etter hvert, det.

Jeg forstår at det er frustrerende når det dukker det opp nye og mystiske feil. Men det er bare en ting å gjøre, nemlig å brette opp ermene å få løst opp i problemene.

Det at både ABS- og antispinnlampen lyser, er trolig samme feil. De jobber nemlig sammen, i samme system. Begge «leser» hjulrotasjonen og korrigerer etter ulik rullehastighet.

Det er trolig også der feilen ligger. Det er sensorene til ABS-bremsene som leser rullehastigheten. De sitter ute ved hjulnavene og er ganske ømfintlige. Det kan derfor tenkes at en av disse har fått seg en liten kilevink underveis i reparasjons-prosessene, og derfor må byttes.

Det jeg ville ha startet med er å få lest av feilkoder her. Jeg er rimelig sikker på at du vil få opp feilkode på en av de nevnte ABS-sensorene og at denne må byttes. Det er heldigvis både en enkel sak å bytte og delen er heller ikke kostbar. Så dette fikser du, Jøran!

Det kan selvfølgelig være andre og mer omfattende ting også, men jeg tviler. Så begynn der er mitt råd.

Ønsker deg lykke til!

