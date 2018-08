Crystal Palace-Liverpool 0-2

Alexander Sørloth fikk spille de siste tjue minuttene da Crystal Palace tapte 0-2 mot Liverpool mandag kveld. Han erstattet Christian Benteke, som fikk lite til mot Liverpools solide stopperduo Virgil Van Dijk og Joe Gomez.

Belgieren har generelt slitt foran mål det siste året. I 2017/18-sesongen startet Benteke 26 kamper, men stoppet på fattige tre scoringer i Premier League.

Phil Thompson, som gjestet TV 2s Premier League-studio i helgen, ber Sørloth være mer offensiv.

– Jeg har et ganske enkelt råd: Bank på døren til Roy Hodgson i morgen eller onsdag morgen og si at «jeg bør være på laget», sier Thompson.

– Alt handler om det rette tidspunktet, og jeg tror nå er det riktige tidspunktet. Sørloths agent bør be ham om å gå inn på kontoret, være modig, være ærlig og fortelle Hodgson at han bør være på laget, fortsetter Thompson.

TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø-Møller ble ikke imponert av det Benteke viste mot Liverpool.

– Han har ikke sett bra ut i det hele tatt. Sørloth må ha en god treningsuke. Han må vise seg frem, være proff, sulten og score mål på trening. Benteke er veldig lite målfarlig nå. Når han møter Van Dijk, vinner han ikke dueller en gang. Da er det liten vits i å ha Benteke på banen, sier han.

Sørloth forteller at han føler seg pigg.

– Det var fint å få spilletid, men resultatet burde vært annerledes. Det er synd vi fikk den i sekken på slutten. For min egen del synes jeg det gikk bra. Jeg følte meg lett på tå, og manglet bare scoringen. Jeg synes vi klarte å hindre Liverpool fra de største sjansene. Vi skapte trøbbel for dem, men det røde kortet mot slutten gjorde at luften gikk ut av ballongen og det ble veldig vanskelig for oss. Jeg hater å tape fotballkamper, men man må nullstille seg å se frem til neste kamp, sa Sørloth til TV 2 Sporten.