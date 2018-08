– For vi som jobber for likestilling og kjemper for et samfunn der det skal være plass for alle, er kanskje denne prisen den største anerkjennelsen man kan få, sier Storstein.

Storstein får prisen for synliggjøring av historier om utenforskap, annerledeshet og menneskeverd via TV 2-serien «Søsken».

PRISUTDELING: På bildet er Mari Storstein, juryleder for Jonas-prisen Ivar Morken, UiOs leder for spesialpedagogikk Ona Bø Wie og barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Shane Colvin

Hun er en sterk stemme i diskusjonen om funksjonshemmedes rettigheter og bruker dokumentarfilmmediet for å fortelle historier om mennesker som vi ikke alltid ser eller hører, mener jurymedlem og forfatter Jan Grue.

Mange fordommer

For Storstein er det å fjerne fordommer en viktig motivasjon bak filmarbeidet.

– Folk kan si «så fint å se sånne som deg komme seg ut», eller at noen henvender seg til søsteren min når vi er ute på byen og tar en øl og sier «så koselig at du tar henne med ut».

Storstein mener slike kommentarer ofte kommer av at folk ikke har nok kunnskap om funksjonshemming.

– De som har et ansvar for at ikke denne uvitenheten fortsetter, er jo politikerne. De må sørge for at rettigheter blir holdt og at mennesker får verdige forhold.

Lars Monsen og Wenche Foss

Jonasprisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Prisen skal tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en særlig innsats for å spre opplysning om vilkårene for funksjonshemmede og funksjonsdiskriminerte i samfunnet.

– Maris arbeid som filmskaper har vist hvordan noen barn trenger å bli møtt litt annerledes enn andre, sier Grue som mener Storstein er en verdig vinner.

Tidligere vinnere er blant annet skuespiller og diva Wenche Foss, tidligere skøyteløper Johann Olav Koss og ekspedisjonsfarer Lars Monsen.

Se hele intervjuet med Storstein og Grue i videovinduet øverst!