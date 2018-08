Med sine 718 kamper, 155 scoringer og et imponerende trofé-skap vet Paul Scholes et og annet om Manchester United og hvordan fotball skal spilles. Men ikke alle tar den tidligere midtbanespillerens ord og betraktninger etter Uniteds bortetap for Brighton i helgen like bra.

I strupen på Scholes

Scholes slaktet Paul Pogba og Uniteds mangel på ledere. Det får den frittalende agenten Mino Raiola til å steile.

– Noen folk trenger å snakke av frykt for å bli glemt. Paul Scholes ville ikke kjent igjen en leder selv om Sir Winston Churchill stod foran ham, skriver den italienskfødte nederlenderen i den første av to Twitter-meldinger.

– Paul Scholes burde blitt sportsdirektør og rådet Woodward til å selge Pogba. Ville hatt søvnløse netter for å finne en ny klubb til Pogba.

Men selv om selv om Raiola ikke tar Scholes-kommentaterer seriøst, er det ikke til å stikke under en stol at både United og Pogba presterte på et lavt nivå i 2-3-tapet. Den nybakte franske verdensmesteren mistet ballen 27 ganger og leverte en kamp langt under pari med kapteinsbindet rundt armen.

– Det er mangel på ledere i laget. Vi trodde at Paul Pogba kunne være den ideelle kandidaten til å være den lederen, men han var ikke der i dag. Han hadde nok en virkelig dårlig kamp. Han er så ustabil, var Scholes vurdering som ekspert i TV-studio.

– Når du ligger under 1-3, må den første tanken være at vi må score mål. Hvor er desperasjonen? De får ballen på midtbanen, men spiller den bakover. Paul Pogba spiller ballen utover sidelinjen, han slår pasninger for hardt. Han slår de for kort, og mister ballen.

– Som midtbanespiller for Manchester United, er jobben din å gi ballen til dine beste spillere som kan straffe motstanderen. Midtbanespillerne klarte ikke å få ballen til Lukaku, Martial eller Rashford.

– Så ut som han ikke var på banen

Også i TV 2s Premier League-studio etter kampslutt ble Pogbas prestasjon mot Brighton tema.

– Det så ut som om han ikke var på banen. Han hadde en forferdelig kamp. Han gjemte seg ikke, men jo mer han prøvde seg, desto mer feil gjorde han, sa Phil Thompson.

Den tidligere Liverpool-stopperen var gjest i studio, og tok sammen med Petter Myhre for seg en «høydepunkt»-pakke som viste Manchester United-kapteinens svake prestasjon på sørkysten.

Programleder Jon Hartvig Børrestad poengerte at en en slik opptreden - i lys av den siste tids spekulasjoner rundt franskmannens fremtid i klubben - ikke hjelper verken Manchester United, Pogba eller José Mourinhos situasjon.

– Folk vil spekulere og spekulere, og dette er bensin på bålet. Han hadde i likhet med Manchester United en meget svak kamp, sa Petter Myhre.

