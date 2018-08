Å vite hvor man skal resirkulere ulike produkter kan være en utfordring for mange.

Du har kanskje stilt deg spørsmålet om hva du egentlig skal gjøre med korken på melkekartongen?

Flere muligheter

Nå viser det seg at du har flere valgmuligheter enn du kanskje trodde.

Ifølge Grønt Punkt Norge kan korken på melkekartongen kastes sammen med både plasten og pappen.

– Korken er lagd av samme plast som er på innsiden og utsiden av kartongen. Hvis du lar den være på, så blir den skilt fra fiberen i kartongen, og deretter går den til energi til fabrikken. En papirfabrikk er jo veldig energikrevende, sier kommunikasjonssjef i Grønt Punkt Norge, Kari-Lill Ljøstad, til TV 2.

Korken er et unntak

BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap. Kommunikasjonsrådgiver Tina Skudal sier at melkekartongene har forskjellige typer korker, men at fellesregelen er at de går både i plasten og pappen.

Tina Skudal. Foto: Bir.no

– Korkene på melkekartongen blir brent, og går til energi, opplyser Skudal.

Til tross for at vi ved stadighet får opplyst viktigheten av å resirkulere, er korkene på melkekartongen altså et unntak.

– Du gjør ikke feil om du kaster den i plastavfall eller i kartonginnsamling, sier Ljøstad.

Mye plast i restavfallet

Bare 30 prosent av plasten i norske husholdninger blir sortert riktig. 70 prosent ender som restavfall, ifølge utviklingssjef i Grønt Punkt Norge, Lars Brede Johansen.

– 100.000 tonn plast går i avfallet i norske hjem hvert år. Det utgjør 18 kilo per person. Kun 30.000 tonn av dette blir kildesortert, sier Johansen til TV 2.