Da mamma Kathrine Eng var på seksmånederskontroll med sønnen Benjamin, hørte legene en bilyd på hjertet hans. De konkluderte med at han hadde en medfødt hjertefeil.

Etterhvert som Benjamin ble eldre, påvirket hjertefeilen ham i større og større grad.

– Han ble sliten fort og orket ikke det samme som vennene sine. Løping var ikke lenger like morsomt. Hjertet hans begynte å slite mer, forteller Kathrine på God morgen Norge.

Orket ingenting

Da Benjamin fylte fem, besluttet legene at det var på tide å operere hjertet hans.

– Det er en balansegang når man merker at hjertet begynner å ta skade av feilen. Man vil ikke gå inn for tidlig, fordi man vil at behandlingen skal vare så lenge som mulig, sier Kathrine.

– Men da Benjamin var så sliten at han ikke orket å åpne gaver på julaften engang, skjønte vi at det var på tide, fortsetter hun.

SAMME FEIL: Søsknene Iselin (8) og Benjamin (6) er født med den samme hjertefeilen.

Arvelig hjertefeil

Benjamin er fjerdemann i familien med hjerteproblemer. Både mormor Silvana, mamma Kathrine og storesøster Iselin (8) er født med den samme feilen. Iselin ble operert bare ett år før Benjamin. Kathrine forteller at det har vært vanskelig å se begge barna sine i samme situasjon.

FRISK: Benjamin lever et normalt liv og har nettopp begynt på skolen.

– Før var vi alltid veldig skeptiske når de var ute og løp. Vi måtte hele tiden stoppe dem. De ville gjerne bruke mye energi, men de hadde ikke den energien å bruke. Da begynte de å klage på magesmerter, og magesmerter for dem var jo hjertet, forteller Kathrine.

– Det er ikke normal kost. Det er tøft når du står i det og det tar ganske godt på kropp og sjel. Du har akkurat roet deg ned etter den første operasjonen, så skal du inn i en til.

Vellykket operasjon

For Kathrine som har sykehusskrekk, har det vært betryggende å ha moren Silvana ved sin side gjennom begge operasjonene. Både Benjamin og Iselin har et svært tett bånd til mormor, og det var hun som fulgte dem begge da de skulle legges i narkose.

AKTIV: Benjamin gleder seg til å kunne begynne på fotball igjen.

– Den første operasjonen med Iselin gikk jo veldig bra, og jeg trodde det skulle bli enklere med Benjamin, for da visste jeg hva jeg gikk til. Men det ble faktisk tøffere enn jeg hadde forventet, forteller hun på God morgen Norge.

– Jeg fikk et helt annet inntrykk den andre gangen. Det ble mer følelsesladd. Men jeg er kjempeglad i dag for at det har gått så bra, fortsetter Silvana.

Både operasjonen til Iselin og Benjamin var svært vellykket, og i dag har mamma Kathrine og pappa Birger to livlige og friske barn.

– Akkurat nå har vi det veldig bra fordi de har fått fikset feilen. Nå løper de rundt og har et helt annet energinivå, så det er stor forskjell, sier Kathrine.

Benjamin er ett av barna vi følger i TV 2-serien «Hjertebarna», som har premiere 26. august kl. 21:45.