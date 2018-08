Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei. Min BMW X3 har blitt kjørt over 150.000 km til nå. Jeg har hatt en del utlegg på den. Vil du anbefale meg å kjøpe ny bil? Hvilke reparasjoner vil komme fram mot 200 000 km?

Heisann. Dette er et spørsmål veldig mange bileiere har stilt seg opp gjennom årene – det blir neppe uaktuelt med det første heller. Når "lønner" det seg å bytte ut bilen? Jeg er redd det ikke finnes noe godt fasitsvar på akkurat det.

Dette vil variere fra bil til bil, dessuten handler det også litt om flaks og uflaks i forhold til påkost og hva som går i stykker når.

Det jeg kan si rent generelt, er at bilen din nå er i en fase der alt egentlig kan skje når som helst – uten at du må miste nattesøvnen av den grunn. Den har passert 150.000 kilometer på telleverket og du har allerede hatt endel utlegg. Det siste er ikke overraskende. Du må påregne å skifte en god del slitedeler når bilen har gått såpass langt. Men i tillegg er det også andre ting som kan ryke, mange av dem kostbare. Turbo, girkasse, clutch (hvis du ikke har automat), dieselpartikkelfilter, støtdempere, bremser, forstillingsdeler, elektronikk – ja, denne lista er både lang og kostbar.

Og smeller det inn flere ting samtidig, blir regningen fort veldig høy. Det er det dessverre mange som har fått erfare. Som sagt: Det vil alltid være variasjoner her. Mye har også å gjøre med hvordan du har behandlet bilen, både kjøremessig og på oppfølging. En hardkjørt bil uten servicehefte kan være noe helt annet enn en pent behandlet bil som har fått godt stell og god oppfølging underveis. Jeg har vært borti mange biler som har gått 200.000 kilometer og mer uten særlige problemer – og jeg har vært borti det stikk motsatte. Der eierne fortviler over at de ikke solgte bilen mye tidligere.

En ekstra faktor oppe i dette er verditapet. Din bil har nok gjort unna mye av dette. Selger du den nå og kjøper en ny/nyere bil, må du regne med at den nye vil tape seg mye mer de kommende årene. Slik sett "sparer" du endel på å beholde bilen.

Men nok til å dekke opp reparasjoner? Det er ikke mulig å vite. Som du skjønner: Her må du veie litt for og mot. For mange er det også viktig å ha litt ekstra trygghet, å ikke måtte gå rundt og frykte hva som kan komme til å skje med bilen. Hvis du føler litt på det (slik jeg tolker fra spørsmålet at du gjør), kan det nok være smart å bytte bilen nå. Da får du en ny(ere) bil med mer sikkerhetsutstyr, flere assistent-systemer og fem års garanti – om du kjøper helt ny. Da sover du kanskje litt bedre på natta også.

Lykke til med valget!

Når en bil har gått 150.000 kilometer, kan egentlig det meste skje. Kan – men må ikke.

