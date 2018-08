Familien til Vibeke Skofterud vil videreføre den tidligere langrennsløperens engasjement for fysisk og psykisk helse. Det skal de gjøre gjennom et minnefond.

Allerede har minnefondet fått inn flere hundre tusen kroner.

– Familien er helt målløse over hvor mye penger som har kommet inn, sier familiens talsperson Pål Tømmerhoel til Smaalenenes Avis.

– Til nå har det kommet inn litt over 400.000 kroner. Det sier noe om hva Vibeke har betydd for folk. Nå har familien aldri hatt noe mål om hvor mye penger man skal samle inn, men man ser allerede nå at givergleden er stor. Familien er utrolig takknemlig for den støtten som har kommet, fortsetter han.

Både det norske folk og det svenske skilandslaget har bidratt. Det jobbes for å sette sammen et styre som kan forvalte fondet.

Skofterud ble funnet død i slutten av juli etter en vannscooterulykke i Arendal. Hun ble bare 38 år gammel.

