Fredag ble tre svensker på 20, 24 og 27 år pågrepet etter at spansk politi fant to torturerte menn i et hus i Mijas sør for Malaga i Spania.

En svensk mann ble funnet død på stedet, mens den andre mannen er alvorlig skadet og ligger nå på sykehus.

Begge var bundet og hadde store skudd-og knivskader da politiet fant dem, ifølge den spanske avisen El Mundo.

Lokale medier skriver at de to ofrene skal ha blitt torturert med kniver, skytevåpen og hageredskapet. Åstedet ble beskrevet som et mareritt, og blodflekker, kulehull og en blodig gul spade var noe av det som møtte politiet denne fredags ettermiddagen.

Ni timer senere ble tre svenske menn pågrepet etter tett samarbeid mellom spansk og svensk politi.

De tre skal ha avlyst en reise tilbake til Sverige og var på vei til Marokko da de ble pågrepet i en bil. De skal ha forsøkt å rømme fra flere politiinspeksjoner underveis før de ble pågrepet i byen San Roque nær Gibratlar.

Kriminell bakgrunn

Expressen har snakket med familien til de to ofrene hjemme i Sverige. De er knust over hva som har skjedd med sønnene deres.

Spanske myndigheter mistenker at hendelsen knyttes til narkotikahandel. Begge ofrene skal ha vært tidligere kriminelle. Den avdødes mor legger ikke skjul på sønnens fortid, men føler at sønnen blir beskrevet på en urettferdig måte i spanske og svenske medier.

– Han var en god sønn som hjalp alle i rundt seg. Han har gjort ulovlige ting tidligere, men han sluttet med det da han fikk barn, sier hun til Expressen.

Avisa har også vært i kontakt med en nær kvinnelig slektning av den skadde mannen. Hun sier at de begge er elsket av familie og venner.

– Det er urettferdig å ta opp ting i fortiden til ofrene. Hva som har skjedd tidligere i livet har ingenting å gjøre med denne forferdelige hendelsen, forteller den kvinnelige slektningen.

Nye spor

Ifølge Aftonbladet undersøker politiet nå en svenskregistrert BMW som brant ut i sentral Fuengirola, bare noen timer før pågripelsen.

Mandag morgen ble bilen flyttet etter at flere politibetjenter og teknikere hadde gjort en rekke undersøkelser på bilen.

Polske Andrzej Strauss bor på andre siden av veien der bilbrannen fant sted. Til Aftonbladet forteller han at han våknet av brannen natt til lørdag.

– Hele bilen brant. Jeg turte ikke å nærme meg den. Jeg var redd for at tanken kunne eksplodere, sier han til avisa.

Han tror at noe brennbart ble helt over bilen før den ble satt fyr på. I hele 12 år har Strauss bodd i samme området. Han forteller at han aldri har sett noe lignende og at han aldri har sett bilen i området før.