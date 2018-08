Mandag ettermiddag lokal tid ble Christopher Watts (33) formelt siktet for ni lovbrudd. Deriblant drap på hans kone, Shanann, og deres to døtre Bella (4) og Celeste (3).

Han er også siktet for svangerskapsavbrudd og for manipulering av døde kropper, ifølge Fox News.

Familien bodde i Frederick, en småby nord for Denver i den amerikanske delstaten Colorado. Forrige mandag meldte en venn av familien kona og døtrene savnet. Tirsdag sto ektemannen Watts frem på TV og fortalte at han var fortvilet over at familien var savnet.

Onsdag ble 33-åringen pågrepet og torsdag ble kona og de to savnede døtrene funnet død. Kort tid etter ble Watts fremstilt for varetektsfengsling, mistenkt for drapene.

An Endangered Missing Alert has been issued for Shannan Watts (age 34), and her two daughters, Celeste and Bella Watts (ages 3&4). Shannan is also 15 weeks pregnant. Last seen in the Frederick area. Please RT pic.twitter.com/U6N8BqB4sE — CBI (@CBI_Colorado) 14. august 2018

Ifølge flere amerikanske medier ble de avdøde funnet på eiendommen til olje- og gass-selskapet Watts jobbet for. Kona skal ha blitt funnet i en grav i nærheten av oljetankene som døtrene var nedsenket i.

Påstår at kona kvalte døtrene

Ifølge ABC News skal Watts ha forklart i et politiavhør at kona kom hjem fra en jobbreise rundt klokken 02.00 på natten. Rundt klokken 05.00 skal Watts ha våknet og begynt å snakke med kona om separasjon. Det skal ha vært en følelsesladet, men grei samtale ifølge ham selv. Klokken 05.27 forlot han huset for å gå på jobb. Dette tidspunktet kan naboens videoovervåking bekrefte.

I et tidligere avhør har Watts fortalt at samtalen om separasjon fant sted klokken 04.00. Han forklarte at begge var opprørt og at kona skulle overnatte hos en venn den kvelden.

Noen dager inn i etterforskningen kunne politiet avsløre at Watts hadde hatt en affære med en kollega, noe han hadde benektet tidligere. Watts ba om å snakke med faren sin, og sa at han skulle fortelle sannheten dersom han fikk innvilget dette.

I avhøret etter sier Watts at han gikk ned i førsteetasje etter praten med kona om separasjonen. Da han gikk opp igjen på soverommet for å prate med kona, tittet han bort på baby-monitoren. På denne hevder Watts at han så Bella liggende utstrakt blå på sengen og at kona Shanann kvalte Celeste.

– Kvalte kona



Ifølge rettsdokumentene ble Watts så sint at han kvalte kona til døde. Han skal deretter ha lastet likene i baksetet på arbeidsbilen sin, før han begravde kona og dumpet sine to døtre i to oljetanker på jobbens eiendom.

Etter det ABC News erfarer er dødsårsakene fortsatt ukjent. Tirsdag kommer saken opp for høring i retten. Det er ukjent om Watts kommer til å anke saken.