Mandagens nyhet om at kommunalminister Monica Mæland legger prosessen med sammenslåing av Finnmark og Troms på is frem til stortingsbehandling i høst har fått motstanderne av sammenslåing til å øyne et håp.

– Dette er strålende. Finnmarkingene er de store heltene, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen.

Selv er Lundteigen flau over at både han og Senterpartiet ikke har gjort mer.

– Det er flaut det jeg har vært med på. Vi stemte riktignok imot, men vi lagde ikke nok opptøyer.

Til TV 2 Nyhetene maner Lundteigen til opptøyer i Finnmark. Og han vil selv være med.

– På et gitt tidspunkt vil regjeringen heise det hvite flagget å si at dette ble for problematisk, gi opp dette og gå tilbake til null. Her vinner Finnmark, det skal mange av oss søringer være med på.

– Du er vanligvis en varm forsvarer av Stortinget. I denne saken har Finnmark satt seg over et vedtak i Stortinget . Hvordan kan du være med på det?

– I denne saken har Stortinget gjort et feilaktig vedtak. Her var Stortinget et forvaltningsorgan, og skulle følge inndelingsloven. Det har de ikke gjort. Når regjeringen da bare valser på, så er det bare en ting å gjøre. Det er folkelig motstand, sier Lundteigen.