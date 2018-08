Torsdag i forrige uke døde den amerikanske superstjernen Aretha Franklin.

Franklin døde som følge av kreft i bukspyttkjertelen. Hun ble 76 år gammel, og sovnet inn med familien rundt seg.

Sangstjernen var en legende i soul- og musikkmiljøet, og ikonet inspirerte generasjoner med låter som «Respect» (1967), «Think» (1968) og «I Say a Little Prayer» (1968) med sin enorme sangstemme.

Gjennom en imponerende karriere som strakk seg over seks tiår har hun hatt 73 hits på Billboards Hot 100-liste, vunnet 18 Grammy-statuetter og holdt flere konserter enn man kan telle.

Enorm formue

Og den innholdsrike karrieren har betalt seg godt, ifølge Celebrity Net Worth.

Da hun sovnet inn torsdag, var hun verdt rundt 80 millioner dollar. Det tilsvarer nærmere 680 millioner kroner.

Hvor pengene vil gå er foreløpig uvisst, men hennes fire barn vil høyst sannsynlig arve en stor del av formuen.

Vanskelig fordelingsoppgave

Til People sier to advokater at fordelingen av slike enorme ressurser aldri er en enkel oppgave.

– Hun har blant annet et hus, og sannsynligvis aksjer, cash, i tillegg til en mengde varierte investeringer – kanskje i eiendom eller andre virksomheter, sier Kenneth Silver fra advokatfirmat Hertz Schram til nettstedet.

Silver spekulerer også i at hun har hatt opphavsrettigheter til sine egne sanger, publiseringsrettigheter til eget materiale, og muligens materialet til andre artister.

LEGENDE: Aretha Franklin hadde en lang og innholdsrik karriere som strakk seg over seks tiår. Her opptrer hun i Nevada i 1969. Foto: Handout/Reuters

– I tillegg er jeg sikker på at hun har hatt en relativt verdifull samling med personlige ting, som Grammys, gullalbum, minneverdige gjenstander fra Motown-årene, og så videre, sier Silver.

– Så enkelt og raskt som mulig

Shaheen Imami fra advokatfirmaet Prince Law Firm påpeker at det vil være naturlig å følge et testamente hvis hun etterlot seg det, men selv da kan det oppstå komplikasjoner.

– Det er ofte folk som blir marginalisert eller utelatt – kanskje familiemedlemmer, venner, eller noen andre som føler at «jeg fortjener en andel av hennes formue». Det kan bli en rettstvist selv om hun hadde fordelt formuen sin, sier Imami.

Silver forventer at det meste vil foregå bak lukkede dører, og at det vil være et mål å få unnagjort prosessen så enkelt og raskt som mulig.

– Man vil unngå å havne i retten, men noen ganger klarer man ikke det. Etter min erfaring er det slik at jo større verdier som etterlates, jo mer sannsynlig er det at min vil få en tvist, sier Silver.