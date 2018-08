Den kvinnelige fengselsbetjenten i 40-årene jobbet i Vestre Fængsel i København, hvor Madsen satt varetektsfengslet fram til mai i år.

Det skriver Ekstrabladet.

I løpet av tiden Madsen satt i fengselet, skal de to ha utviklet en relasjon. I et intervju med Ekstrabladet sier kvinnen at hun sa opp jobben for å finne ut av hva slags forhold hun egentlig har til Madsen.

Brevveksling

Kvinnen fortalte ikke arbeidsgiveren hvorfor hun sa opp. Derfor var det meningen at hun skulle jobbe ut oppsigelsestiden.

Men da Madsen ble flyttet til Storstrøm Fængsel, ble det oppdaget en omfattende brevveksling mellom Madsen og den kvinnelige fengselsbetjenten. I juli ble kvinnen fristilt fra sine arbeidsoppgaver med øyeblikkelig virkning.

Tillater ikke forhold til innsatte

Kriminalomsorgen ønsker ikke å kommentere saken overfor Ekstrabladet. På generelt grunnlag opplyser imidlertid Kriminalomsorgen at «det er uforenlig med ansettelse i Kriminalomsorgen å ha personlige eller økonomiske forbindelser med nåværende eller tidligere innsatte».

«Hvis en ansatt innleder et forhold til en innsatt, har det sikkerhetsmessig betydning for den ansattes habilitet og integritet. Et slikt forhold er derfor oppsigelsesgrunn», heter det videre i utsagnet.

Dømt til livstid

Peter Madsen ble i april dømt til livsvarig fengsel for drapet på journalist Kim Wall. Kim Wall ble med på tur i Madsens hjemmelagde ubåt for å lage en reportasje. Men ubåten sank, og mens Madsen ble reddet, var Wall forsvunnet.

Etter omfattende søk fant letemannskaper det lemlestede og parterte liket av Kim Wall på havbunnen utenfor København.

– Det er snakk om et svært kynisk overgrep og drap på en tilfeldig kvinne som i forbindelse med sitt journalistiske arbeid ble med Madsen ut på en ubåt, sa tingrettsdommer Annette Burkø da dommen ble avsagt i København byret.