Crystal Palace – Liverpool 0-2:

En straffescoring av James Milner like før pause og en scoring på overtid av Sadio Mané sørget for at Liverpool slo Crystal Palace 2-0 på Selhurst Park mandag kveld.

– 2-0-scoringen kom etter et vanvittig løp. Det var på med turboen etter et vanvittig løp. Konkurrentene i Premier League er advart. Dette er Liverpool i stand til, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland.

– Liverpool har akkurat den x-faktoren som trengst for å avgjøre tøffe kamper. Jürgen Klopp bygger et mesterverk her, mente Hangeland.

Jürgen Klopps menn har nå to strake seire i serieåpningen og 6-0 i målforskjell.

– Det var en vanskelig kamp. Palace var fulle av selvtillit. Vi hadde to-tre gode sjanser i starten. Jeg kunne imidlertid se at kroppspråket til spillerne sank litt, men det ble en intens kamp og vi spilte i perioder god fotball på små flater. Vi scoret på straffe i det 44. minutt, og 2-0-scoringen kom på overtid, som er mitt favorittøyeblikk i kampen. Mellom de to scoringene hadde vi mye hardt arbeid å gjøre. Jeg er veldig glad og det er viktig at vi vinner sånne type kamper, slo Jürgen Klopp fast overfor TV 2 Sporten etter kampslutt på Selhurst Park.

– Hva kan du si om den mentale biten til spillerne?

– Den var god, men kan bli bedre. Begge stopperne våre kan spille enda bedre enn de gjorde ikveld. Rytmen må bli bedre, men å vinne 2-0 her er godt, selv om ikke alt var perfekt, mente Liverpools tyske trener.

Sørloth: – Jeg manglet bare scoringen

Alexander Sørloth kom inn for Palace de siste 20 minuttene. Christian Benteke gikk ut.

– Det var fint å få spilletid, men resultatet burde vært annerledes. Det er synd vi fikk den i sekken på slutten. For min egen del synes jeg det gikk bra. Jeg følte meg lett på tå, og manglet bare scoringen. Jeg synes vi klarte å hindre Liverpool fra de største sjansene. Vi skapte trøbbel for dem, men det røde kortet mot slutten gjorde at luften gikk ut av ballongen og det ble veldig vanskelig for oss. Jeg hater å tape fotballkamper, men man må nullstille seg å se frem til neste kamp, sa Sørloth til TV 2 Sporten.

Nysigneringen Keita ble trukket frem som en av Liverpools store spillere i seieren mot Palace.

– Keita har virkelig fått vist sine kvaliteter. Det er få midtbanespillere som har de kvalitetene som ham i Premier League, mente TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Milner straffet Palace

Liverpool presset Crystal Palace noe voldsomt i åpningsminuttene.

Men det var Palace som fikk kampens største sjanse.

Andros Townsend klinket ballen i tverligger etter 25 minutters spill. Liverpool-keeper Alisson hørte omtrent bare lufttrykket fra suseren.

To minutter før pause gikk Mohamed Salah i bakken innenfor Palaces 16-meter, og dommer Michael Oliver dømte straffe.

James Milner scoret sikkert.

– I det klokken tikket mot pause scoret Liverpool. Tidligere Liverpool-spiller Sakho var mannen som ga Liverpool straffesparket. Klopp knyttet neven i triumf, sa Øyvind Alsaker etter Liverpools 1-0-scoring.

Scoringen sørget for at Liverpool kunne gå til pause med 1-0-ledelse.

– Jeg tenkte at straffesparket var noe billig, men Sakho kom for nær Salah og det var kontakt. Og om det hadde skjedd utenfor boksen, så hadde det vært frispark. Så det var rett at det ble straffe, mente TV 2-ekspert Phil Thompson.

Palace-spiller så rødt

Etter pause testet Crystal Palace-spillerne Liverpool-keeper Alisson ved flere anledninger. Blant annet måtte Alisson vise seg frem fra sin beste side da han reddet en heading fra Benteke i feltet i det 55. minutt.

Liverpool på sin side var farlig på kontringer. Ved hjelp av sine etterhvert velkjente kjappe overganger skapte Klopps menn flere gode mulighet til å doble ledelsen.

Etter 69 minutters spill entret nordmannen Alexander Sørloth banen for Palace. Ut gikk spisskonkurrenten Christian Benteke.

Fem minutter senere ble Liverpools Salah spilt gjennom alene med keeper. Han ble felt like utenfor 16-meteren av Wan-Bissaka. Palace-spissen ble vist det direkte røde kortet og måtte ta en tidlig dusj. De måtte dermed spille det siste kvarteret med ti mann.

Frisparket fra 16-meteren fra Salah gikk via muren og til corner.

På overtid kontret Sadio Mané inn 2-0, og punkterte kampen.

​Slik startet lagene:

Crystal Palace: Hennessey, Wan-Bissaka, Van Aanholt, Tomkins, Sakho, Schlupp, McArthur, Milivojevic, Townsend, Zaha, Benteke

Benken: Guaita, Ward, Meyer, Kouyate, Sørloth, Ayew, Kelly

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Wijnaldum, Milner, Keita, Salah, Mane, Firmino

Benken: Mignolet, Henderson, Sturridge, Moreno, Lallana, Shaqiri, Matip

Dommer: Michael Oliver, Northumberland