Politiet fikk inn melding om hendelsen klokken 19.16 mandag kveld.

– To biler kolliderte på fylkesvei 463. Det er enda for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Eivind Formoe til TV 2.

Fire personer var involvert i ulykken. To av de involverte kjøres med ambulanse til Flekkefjord sykehus, mens to fraktes til legevakt i Farsund for videre behandling.

Skadeomfanget er ukjent.

Det er ikke mistanke om alkoholpåvirkning, og politiet oppretter sak på forholdet.