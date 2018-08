Angrepet skjedde mandag morgen på Hilton Head Island i South Carolina i USA. Kvinnen gikk tur med hunden sin ved en lagune da alligatoren gikk til angrep.

En talsmann for myndighetene sier til nyhetsbyrået AP at alligatoren gikk etter kvinnens hund, og at kvinnen ble drept i forsøket på å beskytte hunden.

Prøvde å hjelpe

– Hun gikk tur med hunden ved lagunen, og alligatoren kom opp fra vannet og prøvde å ta hunden. Damen prøvde å redde hunden, og en vedlikeholdsarbeider løp bort for å hjelpe, sier David Lucas fra South Carolinas departement for naturressurser.

Både kvinnen og mannen som kom til for å hjelpe, prøvde å berge hunden. Men kvinnen ble tatt av alligatoren og ble dratt uti vannet.

Liket av kvinnen ble senere hentet opp fra lagunen. Kvinnen skal obduseres ved Medical University of South Carolina, melder CNN.

Nyhetsbyrået AP melder at kvinnen er identifisert som 45 år gamle Cassandra Cline. Clines hund skal være uskadd, opplyser sheriffkontoret i Beaufort County.

Den 2,5 meter lange alligatoren som antas å ha stått bak angrepet er senere lokalisert og avlivet.

Toåring drept

Alligatorer går sjelden til angrep på mennesker, men helt ukjent er det ikke. I juni ble Shizuka Matsuki (47) drept under lignende omstendigheter i Florida. 47-åringen var ute og luftet hundene sine da en kjempealligator på 3,8 meter angrep henne og dro henne uti vannet. Alligatoren ble senere fanget og avlivet, skriver CNN.

I juni 2016 ble en to år gammel gutt tatt av en alligator mens han lekte på stranden ved et hotell ved Disney World i Florida.