Lykken var komplett for miljøforkjemper Nina Jensen (42) og Nicolai Roan (38) da sønnen Eik kom til verden i mars 2018.

Men alt ble brått snudd på hodet pappa Nicolai, bare noen uker etter fødselen, ble alvorlig syk.

En ettermiddag i mai var den lille familien på tre hjemme. Roan satt i sofaen med Mac-en på fanget og skulle bare sende et par e-poster før resten av kvelden skulle tilbringes med familien.

Plutselig merket han at det var noe som ikke stemte.

– Det kom som et lynnedslag fra klar himmel. Det strålte gjennom hele kroppen, forteller Roan.

– Jeg husker at jeg reiste meg opp fra sofaen, så bort på Nina og prøvde å forklare hva som skjedde.

Eik var et etterlengtet barn, og i mars kom han endelig til verden. Foto: Privat

Grusom opplevelse

Jensen ringte raskt etter ambulanse, men før han ble kjørt til sykehuset fikk Roen et kraftig epileptisk anfall. Jensen beskriver episoden som noe av det verste hun noen gang har opplevd.

– Å se Nikolai gå inn i dette massive anfallet uten å vite hva som skulle skje, det var helt grusomt, forteller hun.

Hun forteller at kjæresten på et tidspunkt hverken kjente henne igjen eller klarte å snakke. Da de kom til Rikshospitalet ble det utført en rekke tester før det ble fastslått at han måtte opereres.

Bare uker etter at lille Eik ble født er familien tilbake på det samme sykehuset. Denne gangen får de beskjed om at pappa Nikolai har fått aggressiv hjernekreft.

Evig optimist

Etter en operasjon i mai hvor mesteparten av svulsten ble fjernet, gikk forsommeren med til strålebehandling og cellegift. For Roan har det vært viktig å ha et positivt syn på situasjonen.

– Jeg har alltid vært den som sier «dette skal jeg få til». Mitt fokus har hele tiden vært på Nina og Eik.

38-åringen forklarer at han alltid prøver å være løsningsorientert. Han undersøkte tidlig hvilke tiltak han selv kunne gjøre for å forbedre situasjonen, spesielt når det gjaldt trening og kosthold.

I tillegg tok paret kontakt med venner og bekjente som selv hadde vært gjennom en kreftdiagnose for å få råd om hvordan man best kunne håndtere det de nå sto overfor.

Jensen er full av lovord om Roan.

– Jeg er så imponert over Nikolai. Han har et sinnssykt pågangsmot. Andre ville lagt seg ned når de fikk en sånn beskjed. Det var aldri et alternativ for Nicolai, sier Jensen.

– Han har vært mest opptatt av å sørge for at alle rundt ham har det bra, og å finne en løsning som kan komme andre til gode.

Vil aldri gi opp

Selv om det utad snakkes om å holde et positivt fokus vet de fleste som har opplevd sykdom at det ikke alltid er så lett. Roan forteller at også han har dager hvor negative tanker tar overhånd:

– Det er alltid noen tanker som kverner i hodet. Men har du en dårlig dag, la den dagen få være dårlig – og så går du videre neste dag, sier han.