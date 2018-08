Rundt 60 personer ble skutt i den amerikanske storbyen Chicago i helgen, ifølge flere lokale medier.

I snitt betyr dette at én person ble skutt hver eneste time i den amerikanske storbyen.

Ifølge CBS Chicago mistet åtte personer livet, mens 53 ble skadd. Andre medier opererer med andre tall, men det dreier seg om til sammen rundt 60 personer.

Ifølge tv-stasjonen er en 16 og en 17 år gammel gutt blant de som ble skutt. De ble funnet drept etter at de ble meldt savnet fredag.

I tillegg er det blant annet meldt om to masseskytinger i løpet av helgen. Minst én av masseskytingene skjedde i et område som er kjent for gjengkriminalitet, ifølge politiet.

Politiet opplyser at de har beslaglagt 83 pistoler og pågrepet 29 personer for brudd på lover knyttet til bruk av våpen i helgen.

Helgens skyteepisoder skjer bare to uker etter at 66 personer ble skutt i Chicago i løpet av den første helgen i august. Dette er den blodigste helgen i den amerikanske storbyen så langt i år, ifølge CBS Chicago.

Chicago har de siste årene fått oppmerksomhet for både skyteepisoder og drap. I 2017 ble det registrert hele 2785 skyteepisoder med til sammen 3457 ofre, noe som faktisk var en nedgang fra året før. 650 personer ble drept i Chicago i fjor, mot 771 i 2016, meldte CNN tidligere i år. Til tross for nedgangen, var tallene likevel høyere enn normalen det siste tiåret.