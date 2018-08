Avdøde Paul (25) ga Marius Groth (35) én opplysning. Det kostet ham trolig livet

Politiet har flere ganger omtalt bedrageriene som «svært kyniske».

Simmons døde

En helg i februar i 2015 bestemte Eirik Vad og Paul Simmons seg for å feste på et hotellrom i Oslo sentrum. Marius Groth var også innom hotellrommet, og ifølge dommen hadde han «full kontroll på opplegget».

Planen til Groth og Vad var å fortsette bedrageriene av Simmons. De ville at Simmons skulle ruses på alkohol og narkotika, slik at evnenes hans ble redusert.

Lørdag 6. februar dro Eirik Vad ut for å kjøpe narkotika. Han kom tilbake med heroin. Selv har Vad forklart at han trodde det var kokain, men dette fester ikke retten lit til: De mener at heroinet ble kjøpt med viten og vilje.

Det var på dette hotellrommet at hjertet til Paul Simmons stanset. (Foto: Margrethe Solheim / TV 2)

Tilbake på hotellrommet skal stoffet ha blitt lagt frem. Vad sier at han forsynte seg med litt narkotika før han gikk i dusjen. Da han kom ut, fant han Simmons livløs på gulvet. Etter noe tid ringte han resepsjonen som kontaktet ambualanse.

Unngikk forvaring

Legene fikk startet hjertet til Simmons igjen, men skadene av overdosen var så massive at han døde etter to dager på Ullevål sykehus. Retten konkluderer med at 25-åringen døde grunnet en overdose heroin.

Påtalemyndigheten ville dømme Groth og Vad til henholdsvis 21 års forvaring og 17 års fengsel for forsettlig drap. Oslo tingrett mener imidlertid at det dreier seg om et uaktsomt drap: At duoen ikke mente å ta livet av 25-åringen.

Samtidig står følgende i dommen: «Retten mener likevel at begge de tiltalte må være ansvarlige for Simmons død».

Retten har ikke funnet det bevist at musikeren ble tvunget til å innta stoffet han døde av.

Mor varslet

I kjølvannet av Simmons dødsfall, oppdaget 25-åringens mor at noe ikke stemte. Arven var borte og hun oppdaget flere brev fra kredittkortselskaper i sønnens postkasse. Hun varslet politiet som innledet en skjult drapsetterforskning.

Da avdekket politiet at duoen var i ferd med å svindle en mann i 50-årene med noen lunde lik fremgangsmåte som de brukte på Simmons. Også dette offeret skal ha fått i seg rusmidler, og påtalemyndigheten ville først ha de dømt for drapsforsøk, men dette tiltalepunktet frafalt. De ble i stedet domfelt for ransforsøk.

Marius Groth ble mandag også dømt for å ha voldtatt en kvinne 2012, og for å ha misbrukt en mann seksuelt. Samme mann skal også ha blitt svindlet i 2014.

Skuffet og lettet

Øystein Storrvik, Marius Groths advokat, understreker at dommen på 15 års fengsel er alvorlig.

– Vi vurderer å anke, men det er ikke gitt vi gjør det. Jeg skal diskutere dommen med klienten min, sier Storrvik.

Benedikt de Vibe, som forsvarer Eirik Vad, sier at hans klient er lettet over at han ikke ble dømt for forsettlig drap. Nå vil de bruke tid på å lese dommen før de tar stilling til hva de gjør videre.

Advokat Benedict de Vibe forsvarer Eirik Vad. Foto: NTB Scanpix

Moren til Paul Simmons har mottatt dommen med blandede følelser.

– Hun er skuffet over at de ikke ble domfelt for forsettlig drap. Samtidig er hun lettet over at retten har plassert ansvaret for sønnens død, sier bistandsadvokat Gunhild Lærum.

Domfelt flere ganger

Groth og Vad er flere ganger straffedømt for bedragerier. I 2015 ble de blant annet domfelt for å ha lånt fotoutstyr til en verdi av 276.345 kroner som de prøvde å selge på Finn.no. De lurte også et selskap til å låne seg en minigraver og en hjullaster som de aldri leverte tilbake.

I tillegg stjal de 106 Canada Goose-jakker fra Ferner Jacobsens lokaler på Fornebu. Disse hadde en verdi på 300.000 kroner.

Groth er også flere ganger domfelt for å ha vært voldelig og truende mot eks-kjærestene sine.