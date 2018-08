Lazio tapte 1-2 for Napoli i Serie A-premieren lørdag, men allerede før kampstart hadde supporterne til de lyseblå fra Roma satt sinnene i kok i Fotball-Italia.

De såkalte ultra-supporterne i «Curva Nord» gjorde det med å erklære kvinner for uønsket i deres tribuneseksjon.

– Curva Nord er hellig for oss med et miljø og uskrevne regler som skal respekteres. De først radene skal, som alltid, oppleves som å være i skyttergraven. I skyttergraven tillater vi ikke kvinner, koner eller kjærester, så de kan ta plass fra tiende rad og bakover, skrev de i brevet.

– Alle som velger stadion som et alternativ til en romantisk tur i Villa Borghese, kan velge andre områder på Stadio Olimpico.

Allerede samme kveld ble innholdet i brevet fordømt av klubben.

– De meningene er ikke noe som deles av klubben. Vi er mot alle former for diskriminering. Det finnes enormt mange Lazio-supportere, og det her er et initiativ fra et mindretall. Vi kan ikke alltid gripe inn for å forhindre slike politisk upassende tanker, skrev Lazio en uttalelse.

Også det italienske fotballforbundet reagerer.

– Det er den verste vitsen jeg har hørt denne sommeren. Når vi snakker om arenaer som må bli en møteplass for familier igjen, så virker dette veldig dumt på meg, skriver fotballforbundets direktør Roberto Fabriccini, ifølge Football-Italia.net.

Ifølge italiensk presse vurderer fotballforbundet åpne en etterforskning mot Lazio og fansen.