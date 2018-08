Ingen får lenger gå under kollapset bru i Genova

Innbyggere som er evakuert fra boligblokker under brua, får ikke lenger hente eiendeler, opplyste brannvesenet mandag. Tiltaket er av forebyggende karakter.

– Det virker som om lydene som brua lager, er forskjellig fra dem som er hørt tidligere, sier talsmann for det nasjonale brannvesenet, Luca Cari, til nyhetsbyrået DPA.

Redningsmannskap har også innstilt arbeidet i området, men de fortsetter oppryddingen i andre områder som ble rammet da brua brøt sammen tirsdag 14. august.

43 mennesker mistet livet da nærmere 40 kjøretøy styrtet utfor idet brua raste sammen i kraftig uvær.

En ny overvåkningsvideo viser øyeblikket da broen raste sammen. Se den i toppen av artikkelen.

Svekket konstruksjon

Det italienske nyhetsmagasinet l'Espresso har fått tak i et referat fra et møte i samferdselsdepartementet i Roma datert 1. februar, der det ble sagt at bruas operatør Autostrade per l'Italia hadde opplyst at noen av bruas støttestrukturer var blitt svekket med 10–20 prosent.

Til tross for dette har verken departementet eller Autostrade «engang tenkt på at det var nødvendig å begrense trafikk, omdirigere tungtransport, redusere trafikk fra to til ett felt, senke fartsgrensen» for å redusere belastningen på brua, skriver tidsskriftet.

Men Antonio Brencich, en ingeniørprofessor ved universitetet i Genova som var en av ekspertene som var til stede på møtet, avviser avisens fremstilling av saken. I et telefonintervju med DPA sier han at avisen har publisert «en misvisende fremstilling».

Brencich bekrefter at Autostrade på møtet varslet om at stål som inngår i metallkablene inne i sementkonstruksjonen, var blitt svekket i to av bruas tre pilarer. Men det dreier seg om kun 8–15 prosent, sier han.

Autostrade har forsikret om at det til tross for dette ikke var noen risiko til stede og heller ingen grunn til å innføre restriksjoner, ifølge professoren.

– Vi så dokumenter, vi hørte Autostrade fortelle at brua var trygg til tross for svekkelsen. Vi hørte at de planla arbeid for å forsterke brua, og derfor var vår tilbakemelding positiv, sier Brencich.

Skulle renoveres

Prosjektet som ble diskutert, dreide seg om et renovasjonsarbeid til en verdi av 20 millioner euro for å utbedre metallkablene i to av de tre pilarene. Dette arbeidet skulle gjennomføres senere i år.

Brencich gjorde det klart i 2016 at Morandi-brua var «en ingeniør-tabbe» og at brua medførte «svært høye vedlikeholdskostnader». Nå er han del av et regjeringsutvalg som gransker brukollapsen.